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Vláda má prerokovať novelu o e-Governmente aj o európskom preukaze ŤZP
Novela zákona o kompenzácii ťažkého zdravotného postihnutia, ktorú by v utorok mala schváliť vláda, zavedie európsky preukaz osoby s ŤZP a európsky parkovací preukaz.
Autor TASR
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Bratislava 17. novembra (TASR) - Dátum nadobudnutia účinnosti ustanovení, ktoré sa vzťahujú na úpravu oblasti zaručenej konverzie, sa posunie, a to z 1. januára 2027 na 1. januára 2029. Vyplýva to z návrhu novely zákona o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci (zákon o e-Governmente), ktorý by v utorok na svojom rokovaní mala schváliť vláda. Ministri by mali rokovať napríklad aj o európskom preukaze osoby s ťažkým zdravotným postihnutím (ŤZP) a európskom parkovacom preukaze.
Novela zákona o kompenzácii ťažkého zdravotného postihnutia, ktorú by v utorok mala schváliť vláda, zavedie európsky preukaz osoby s ŤZP a európsky parkovací preukaz. Má uľahčiť ich držiteľom pobyt v krajinách EÚ. Návrh predložilo Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny (MPSVR) SR, účinnosť sa navrhuje od 5. júna 2028.
Z návrhu na schválenie Aktov Svetovej poštovej únie, ktorý by v utorok mala taktiež odobriť vláda vyplýva, že modernizácia poštových produktov a služieb a aktualizácia zásad vzájomného vyúčtovania za doručovanie poštových zásielok medzi poštovými podnikmi sú cieľom zmien Aktov Svetovej poštovej únie. Zámerom je aj zlepšenie kvality služieb v súlade s očakávaniami spotrebiteľov.
Ministri by mali schváliť návrh na voľbu Jána Mikulíka za člena Dozornej rady Sociálnej poisťovne ako zástupcu navrhnutého vládou. Jeho päťročné funkčné obdobie sa skončí 9. decembra 2026. Návrh predložilo MPSVR.
Z návrhu súhrnnej výročnej správy Slovenskej republiky za rok 2025, o ktorom by tiež mal rokovať vládny kabinet, vyplýva, že schodok verejnej správy SR v jednotnej európskej metodike dosiahol v minulom roku 4,43 % hrubého domáceho produktu alebo 6,146 miliardy eur. Oproti predbežnému výsledku z jarnej notifikácie sa schodok znížil o 0,02 percentuálneho bodu (p. b.), medziročne sa znížil o 1 p. b.
Z analýzy cenového vývoja základných druhov potravín z dielne Ministerstva financií SR, ktorú by mal v utorok vziať na vedomie vládny kabinet, vyplýva, že v období jún až august 2026 sa pri sledovaných potravinách zaznamenal na Slovensku zmiešaný cenový vývoj.
Proces tvorby štátnych strategicko-plánovacích materiálov sa má budúci rok zlepšiť. Po novom budú takéto materiály musieť mať jednotnú šablónu, rešpektovať procesné míľniky a byť vypracované cez určený digitálny nástroj. Vyplýva to z novej metodiky, ktorú by v utorok mali schváliť ministri. Na rokovanie ju predložil Úrad podpredsedu vlády SR pre Plán obnovy a znalostnú ekonomiku .
Nový zákon o hlavných kontrolóroch v samosprávach má zabezpečiť efektívnejšiu kontrolu v obciach a mestách na Slovensku. Prijatím novej legislatívy by sa zároveň právna úprava zjednotila do jedného právneho predpisu. V súčasnosti je fragmentovaná v dvoch zákonoch.
Novela zákona o kompenzácii ťažkého zdravotného postihnutia, ktorú by v utorok mala schváliť vláda, zavedie európsky preukaz osoby s ŤZP a európsky parkovací preukaz. Má uľahčiť ich držiteľom pobyt v krajinách EÚ. Návrh predložilo Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny (MPSVR) SR, účinnosť sa navrhuje od 5. júna 2028.
Z návrhu na schválenie Aktov Svetovej poštovej únie, ktorý by v utorok mala taktiež odobriť vláda vyplýva, že modernizácia poštových produktov a služieb a aktualizácia zásad vzájomného vyúčtovania za doručovanie poštových zásielok medzi poštovými podnikmi sú cieľom zmien Aktov Svetovej poštovej únie. Zámerom je aj zlepšenie kvality služieb v súlade s očakávaniami spotrebiteľov.
Ministri by mali schváliť návrh na voľbu Jána Mikulíka za člena Dozornej rady Sociálnej poisťovne ako zástupcu navrhnutého vládou. Jeho päťročné funkčné obdobie sa skončí 9. decembra 2026. Návrh predložilo MPSVR.
Z návrhu súhrnnej výročnej správy Slovenskej republiky za rok 2025, o ktorom by tiež mal rokovať vládny kabinet, vyplýva, že schodok verejnej správy SR v jednotnej európskej metodike dosiahol v minulom roku 4,43 % hrubého domáceho produktu alebo 6,146 miliardy eur. Oproti predbežnému výsledku z jarnej notifikácie sa schodok znížil o 0,02 percentuálneho bodu (p. b.), medziročne sa znížil o 1 p. b.
Z analýzy cenového vývoja základných druhov potravín z dielne Ministerstva financií SR, ktorú by mal v utorok vziať na vedomie vládny kabinet, vyplýva, že v období jún až august 2026 sa pri sledovaných potravinách zaznamenal na Slovensku zmiešaný cenový vývoj.
Proces tvorby štátnych strategicko-plánovacích materiálov sa má budúci rok zlepšiť. Po novom budú takéto materiály musieť mať jednotnú šablónu, rešpektovať procesné míľniky a byť vypracované cez určený digitálny nástroj. Vyplýva to z novej metodiky, ktorú by v utorok mali schváliť ministri. Na rokovanie ju predložil Úrad podpredsedu vlády SR pre Plán obnovy a znalostnú ekonomiku .
Nový zákon o hlavných kontrolóroch v samosprávach má zabezpečiť efektívnejšiu kontrolu v obciach a mestách na Slovensku. Prijatím novej legislatívy by sa zároveň právna úprava zjednotila do jedného právneho predpisu. V súčasnosti je fragmentovaná v dvoch zákonoch.