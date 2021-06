Vláda má prerokovať regionálny príspevok i boj s envirokriminalitou

Bratislava 30. júna (TASR) - Štát má priebežne poskytnúť regionálny príspevok v celkovej výške zhruba 1,66 milióna eur, podľa zoznamu projektov financovaných alebo spolufinancovaných z regionálneho príspevku, niektorým okresom na východnom Slovensku. Vyplýva to z návrhu ročných priorít okresov Bardejov, Košice-okolie, Levoča, Michalovce, Snina a Stropkov na rok 2021 z dielne ministerstva investícií, ktorý v stredu predkladá na rokovanie vlády.



Vládny kabinet bude riešiť aj efektívnejší boj s envirokriminalitou. Na tento účel by sa mala zriadiť stála strategická koordinačná skupina v rámci národnej expertnej skupiny na elimináciu environmentálnej trestnej činnosti. Zabezpečovať má koordináciu jednotlivých štátnych orgánov.



Ministri sa majú zaoberať výškou sadzby na jednu hodinu osobnej asistencie. Po novom by to mohlo byť 4,82 eura.



Vláda bude v stredu rokovať aj o prítomnosti zahraničných ozbrojených síl na Slovensku v druhom polroku 2021. S ich účasťou by sa malo uskutočniť 26 vojenských cvičení. Slovenskí profesionálni vojaci by zároveň mali byť vyslaní na 39 cvičení v zahraničí.



Rezort zdravotníctva na rokovanie predložil správu, ktorá informuje o hospodárení akcioviek so 100-percentnou majetkovou účasťou štátu v jeho pôsobnosti. Podľa nej mala najväčší záporný výsledok hospodárenia spomedzi ôsmich akciových spoločností ministerstva vlani Všeobecná zdravotná poisťovňa, a to vo výške 114 miliónov eur.



Ministri sa pozrú aj na Správu o rozvojovej spolupráci SR za rok 2020. Vyplýva z nej, že Slovensko malo v roku 2020 poskytnúť oficiálnu rozvojovú pomoc v objeme 124.493.587,34 eura.



Ministerstvo školstva preložilo na rokovanie návrh na zmenu názvu súkromnej Vysokej školy ekonómie a manažmentu verejnej správy v Bratislave. Premenovať by sa mala na Vysokú školu ekonómie a manažmentu v Bratislave.