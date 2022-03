Vláda má prerokovať zmenu pravidiel pre digitálne platformy

Bratislava 9. marca (TASR) – Prevádzkovatelia digitálnych platforiem by mali od začiatku budúceho roka poskytovať štátu informácie o predávajúcich. Tieto údaje sa budú zdieľať s ostatnými štátmi EÚ. Vyplýva to z návrhu novely zákona o medzinárodnej pomoci a spolupráci pri správe daní, o ktorom by mala v stredu rokovať vláda. Úprava vychádza zo smernice Rady EÚ z marca minulého roka.



Kabinet má tiež diskutovať o návrhu novely zákona o pozemkových úpravách, ktorý rozširuje dôvody vykonania pozemkových úprav. Reaguje tak na zmenu klimatických podmienok a je zameraný na potrebu zabezpečenia zadržiavania vody v krajine. Upravený návrh predkladá na vládu Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV) SR.



Vládny kabinet sa má zaoberať aj Koncepciou rozvoja športu na roky 2022 - 2026 z dielne rezortu školstva. Jej cieľom je vytvoriť pozitívny vzťah k zdraviu prospešným pohybovým aktivitám a športu u detí, realizovať kurikulárnu reformu telesnej a športovej výchovy, vytvoriť atraktívny a moderný formát školských športových súťaží a aktivít. Tiež vytvoriť, implementovať a financovať systém voľnočasových poukazov, či podporiť pohyb obyvateľov všetkých vekových kategórií v prírode.