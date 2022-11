Vláda má prerokovať zmeny v dávkach v hmotnej núdzi

Bratislava 9. novembra (TASR) - Dávky na zabezpečenie základných životných podmienok pre ľudí v hmotnej núdzi by sa mali zvýšiť približne o 14 %. Vyplýva to z návrhu novely zákona o hmotnej núdzi, o ktorej má v stredu rokovať vláda. Nová legislatíva prináša tiež vylúčenie osobitného príspevku zo systému pomoci v hmotnej núdzi a úpravu posudzovania príjmu.



Schodok verejnej správy SR vykázaný v jednotnej európskej metodike (ESA 2010) dosiahol v minulom roku 5,5 % hrubého domáceho produktu (HDP). Vyplýva to zo súhrnnej výročnej správy SR za rok 2021, ktorú na rokovanie kabinetu predkladá ministerstvo financií.



Hrubý dlh SR podľa tejto správy dosiahol vlani 61,267 miliardy eur alebo 62,2 % HDP. Medziročne sa tak zvýšil o 6,244 miliardy eur. Štrukturálne saldo dosiahlo v roku 2021 hodnotu -1,5 % HDP a medziročne kleslo o 1 percentuálny bod.



Vláda má schvaľovať aj návrh úpravy zákona o dobrovoľníctve, ktorý má umožniť organizáciám pracujúcim s dobrovoľníkmi získať dotácie z rozpočtu Ministerstva vnútra (MV) SR. Podmienkou bude získanie akreditácie, ktorá má slúžiť aj ako značka kvality.



Kabinet sa má tiež zaoberať návrhom početných stavov v Ozbrojených silách SR. Podľa predpokladu ministerstva obrany by v armáde mohlo koncom roku 2024 pôsobiť 20.703 vojakov a 4500 zamestnancov. Oproti schválenému stavu, ktorý vláda schválila v roku 2021, sa majú počty ľudí v ozbrojených silách zvýšiť o 821 profesionálnych vojakov a 20 zamestnancov.



Ministri prerokujú aj návrh zmeny na využitie nevyčerpaných kapitálových výdavkov Ministerstva životného prostredia (MŽP) SR. Viac ako 300.000 eur z predchádzajúcich rozpočtových rokov, určených pôvodne na výkup pozemkov a nákup strojov a zariadení, by malo byť využitých najmä pri implementácii opatrení na zníženie energetickej náročnosti.



V programe vlády je tiež novela zákona o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti, rovnako i monitorovacia správa o stave extrémizmu v Slovenskej republike za obdobie 2020 - 2021.



Pred rokovaním vlády sa uskutoční zasadnutie Bezpečnostnej rady SR. Tá sa má zaoberať aj kauzou exportu tovarov do Ruska a Iránu, rovnako situáciou, týkajúcou sa nelegálnej migrácie.