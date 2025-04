Vláda má rokovať i o vyhlásení štátneho smútku na sobotu

Bratislava 23. apríla (TASR) - Vláda sa po dvojtýždňovej prestávke zíde opäť na stredajšom rokovaní. Zaoberať sa bude i vyhlásením štátneho smútku na sobotu (26. 4.). Dôvodom je úmrtie pápeža Františka. Štátny smútok by mohol byť vyhlásený od 8.00 do 20.00 h.



Vládny kabinet má podľa zverejneného programu rokovať o novom zákone o poľovníctve, ktorý podľa ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka reaguje na problémy a trendy modernej doby. Z dielne agrorezortu pochádza aj novela nariadenia vlády, ktorým sa ustanovujú pravidlá poskytovania podpory v poľnohospodárstve formou priamych platieb. Dôvodom zmeny je potreba opravy nesprávneho vnútorného odkazu, ktorý ostal nezmenený pri ostatnej novelizácii.



Vláda sa bude zaoberať aj návrhom úpravy kompetencií pri zmenách limitov verejných výdavkov. Tie by mal podľa návrhu rezortu financií pre jednotlivé subjekty verejnej správy počas roka upravovať minister financií. Doteraz každú zmenu musela schváliť vláda.



Kabinet sa má venovať viacerým bodom, ktoré predložilo ministerstvo vnútra. Medzi nimi je aj návrh pristúpiť k dohovoru o policajnej spolupráci pre juhovýchodnú Európu, ktorý má prispieť k zefektívneniu medzinárodnej spolupráce v oblasti automatickej výmeny údajov o DNA, daktyloskopických údajov a údajov o evidencii vozidiel. Ministri budú tiež schvaľovať návrh medzivládnej dohody s Kirgizskom, podľa ktorej sa vzájomne predlžuje lehota, umožňujúca diplomatom oboch krajín využívať bezvízový styk.



Ministri majú v programe takisto niekoľko návrhov na zrušenie úloh z predchádzajúcich vládnych uznesení. Rezort zdravotníctva napríklad požiadal o zrušenie termínovanej úlohy predložiť na rokovanie novelu zákona o liekoch. Odvoláva sa na potrebu väčšieho časového priestoru pre prípravu legislatívy, ktorá bude odrážať aj konsolidačné potreby a dosahy opatrení. Navrhlo, že materiál predloží ako iniciatívny bod najneskôr v septembri s tým, že pôjde o odkonzultovaný návrh.



Kabinet bude takisto schvaľovať návrh zabezpečenia účasti reprezentantov SR na budúcoročných zimných olympijských a paralympijských hrách i tohtoročnej deaflympiáde. V prípade olympiády a paralympiády sa predpokladané výdavky pohybujú súhrnne na úrovni vyše 1,8 milióna eur.



Podpredseda vlády pre plán obnovy a znalostnú ekonomiku Peter Kmec (Hlas-SD) by mal byť novým členom Rady vlády pre konkurencieschopnosť a produktivitu. Vyplýva to z návrhu ministerstva hospodárstva, ktorým sa v stredu bude zaoberať kabinet premiéra Roberta Fica (Smer-SD).



Riešiť bude aj informatívnu správu o vyhľadávaní a potieraní nelegálnej práce a nelegálneho zamestnávania za rok 2024. Inšpektoráty práce podľa nej vlani vykonali 18.266 kontrol zameraných na preverenie dodržiavania zákazu nelegálnej práce a nelegálneho zamestnávania, v rámci ktorých bolo skontrolovaných 16.366 právnických osôb a fyzických osôb - podnikateľov. Počet odhalených firiem, ktoré nelegálne zamestnávali ľudí, sa medziročne zvýšil.



Kabinet bude tiež schvaľovať zmenu v štatúte Rady vlády SR pre národnostné menšiny, v komore národnostných menšín ako súčasti tohto poradného orgánu budú mať miesto aj Gorali, oficiálne uznaní za národnostnú menšinu na konci januára.