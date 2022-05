Vláda má rokovať o 13. dôchodku či ďalšej humanitárnej pomoci Ukrajine

Bratislava 4. mája (TASR) - Dôchodcovia by mali dostať v tomto roku 13. dôchodok podľa doterajších pravidiel, no termín jeho výplaty by mohol byť posunutý z novembra na júl. Vláda v stredu prerokuje návrh novely zákona o 13. dôchodku poslancov Jozefa Lukáča a Miloša Svrčeka (obaja Sme rodina). Ministerstvo práce s ním súhlasí, no na rozdiel od pôvodného textu navrhuje skoršiu výplatu celého 13. dôchodku, nie iba jeho polovice.



Kabinet bude rozhodovať aj o nákupe liekov a zdravotníckych pomôcok v celkovej sume 1,4 milióna eur v rámci humanitárnej pomoci pre Ukrajinu. Peniaze sú z nevyčerpaných prostriedkov rozvojovej spolupráce Ministerstva financií SR z minulých rokov.



Ministri posúdia aj návrh na darovanie 124.000 dávok pediatrických vakcín Comirnaty proti ochoreniu COVID-19. Objednané dávky vakcíny Slovensko ponúklo Belize, ktoré čelí ich nedostatku, na žiadosť Európskej komisie.



Na opatrenia, ktoré majú pomôcť zastaviť znečistenie rieky Slaná, má štát vyčleniť 200.000 eur. Rezort financií má ministerstvu hospodárstva poskytnúť tieto prostriedky zo štátnych finančných aktív. Vyplýva to z Informácie o zhoršenom stave povrchového toku Slaná v dôsledku vytekania banských vôd z bane Siderit Nižná Slaná, o ktorej má tiež rokovať vláda.



Sociálna poisťovňa (SP) vlani tvorila fondy vo výške 10,542 miliardy eur. Výdavky – náklady SP dosiahli výšku 9,696 miliardy eur, bilančný rozdiel tak predstavoval 846 miliónov eur. Vyplýva to z návrhu účtovnej závierky SP za rok 2021, predloženého na stredajšie rokovanie vlády.