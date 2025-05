Vláda má rokovať o novele zákona o pobyte cudzincov aj o plyne

Bratislava 21. mája (TASR) - Pravidlá pri prijímaní cudzincov by sa na Slovensku mali zmeniť. Platnosť víz vydaných na požiadanie o pobyt by sa mala predĺžiť z 90 na 120 dní, rovnako by sa mali zrušiť niektoré administratívne povinnosti. Vyplýva to z návrhu novely zákona o pobyte cudzincov, o ktorom bude na svojej stredajšej schôdzi rokovať vláda. Ministerstvo vnútra (MV) si od zmien, ktoré navrhuje prerokovať v skrátenom legislatívnom konaní, sľubuje zjednodušenie systému a odbremenenie cudzineckej polície.



Návrh zmeny legislatívy má na 90. zasadnutie vlády predložiť aj Ministerstvo hospodárstva (MH) SR. Novelou zákona o ochrane spotrebiteľa chce predĺžiť zákonnú lehotu na uplatnenie zodpovednosti chyby veci o jeden rok. Mal by byť tiež zavedený nový informačný formulár, ktorý pomôže spotrebiteľom posúdiť a porovnať opravárenské služby.



V predloženom programe rokovania exekutívy je tiež návrh na naplnenie podzemných zásobníkov plynu, ktoré má zabezpečiť bezpečnosť dodávok. Slovenský plynárenský priemysel má v rámci všeobecného hospodárskeho záujmu zabezpečiť priamo alebo sprostredkovane s inými subjektami na veľkoobchodnom trhu k 1. novembru uskladnenie plynu v podzemných zásobníkoch na území SR v objeme 17,754 terawatthodiny (TWh).



Vláda bude schvaľovať aj vyše 10,8 milióna eur, ktoré majú refundovať výdavky na riešenie povodní a ich následkov, návrh je súčasťou uznesenia k správe o povodniach na území SR v druhej polovici roka.



Kabinet sa bude tiež zaoberať návrhom princípov pre štátne orgány pri poisťovaní, ktoré majú viesť k zníženiu verejných výdavkov. Dokument, ktorý pripravilo Ministerstvo financií (MF) SR, opisuje princípy hospodárneho správania verejných subjektov pri komerčnom poisťovaní a efektívnom riadení rizík.



Ministri majú schvaľovať i aktualizačný plán týkajúci sa vojenských cvičení, slovenskí vojaci by sa na základe neho mali ešte v priebehu prvého polroka zúčastniť na ďalších dvoch medzinárodných vojenských cvičeniach - KASOTC 2025 v Jordánsku a MURTEC 2025 v Česku. Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR predloží periodickú správu o implementácii Medzinárodného dohovoru o odstránení všetkých foriem rasovej diskriminácie, materiál sumarizuje kroky vlády v tejto oblasti za obdobie rokov 2022 až 2025.