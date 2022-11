Vláda má rokovať o opätovnej možnosti NBÚ blokovať škodlivý obsah

Bratislava 2. novembra (TASR) – Národný bezpečnostný úrad (NBÚ) by mal mať opäť možnosť blokovať škodlivý obsah, ktorý má alebo môže mať za následok poškodenie alebo ohrozenie bezpečnostných, zahraničnopolitických alebo hospodárskych záujmov Slovenskej republiky a je formou hybridnej hrozby. O novele zákona o kybernetickej bezpečnosti má v stredu rokovať vládny kabinet.



O blokovaní má úrad rozhodovať na základe odôvodneného návrhu určených subjektov a predchádzajúceho súhlasu súdu. Úrad by mohol zablokovať napríklad obsah, ktorý môže spôsobiť oslabenie demokratických inštitútov ústavného zriadenia, cielenú politickú destabilizáciu, radikalizáciu politickej diskusie vo verejnom priestore či zásadné sťaženie fungovania orgánov verejnej moci a prijímania ich rozhodnutí.



Úradná kontrola produktov ekologickej poľnohospodárskej výroby sa má upraviť. Vyplýva to z novely zákona o ekologickej poľnohospodárskej výrobe z dielne Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV) SR, ktorú v stredu prerokuje vláda. MPRV vypracovalo návrh zákona v spolupráci s Ústredným kontrolným a skúšobným ústavom poľnohospodárskym v Bratislave.



Železnice Slovenskej republiky (ŽSR) môžu prešovskej spoločnosti Eco-Pack odpredať 0,78 hektára pozemkov v blízkosti prešovskej železničnej stanice. Vyplýva to z uznesenia, ktorým v stredu môže vláda udeliť ŽSR výnimku zo zákona o podmienkach prevodu majetku štátu na iné osoby. Cena transakcie je 380.000 eur bez dane z pridanej hodnoty.



Za prvý polrok tohto roka spôsobili povodne škody za 58.000 eur. Zasiahnuté boli štyri kraje, a to Nitriansky, Trenčiansky, Prešovský a Žilinský. Vyplýva to zo správy o priebehu a následkoch povodní na území SR, ktorá je predložená na stredajšie rokovanie vlády. Najviac boli podľa envirorezortu postihnuté okresy Prešov, Myjava, Považská Bystrica a medzi najviac zasiahnuté obce patrili Rokycany, Domaniža a mesto Myjava.