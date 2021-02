Vláda má rokovať o opatreniach, ktoré vzišli zo schôdze s odborníkmi

Bratislava 28. februára (TASR) – Vláda SR má v nedeľu popoludní od 16.00 h online rokovať o opatreniach, ktoré vzišli z rokovania odborníkov s premiérom Igorom Matovičom (OĽANO). Z návrhu opatrení, ktoré má TASR k dispozícii, vyplýva, že cieľom počas nasledujúcich troch týždňoch bude zníženie mobility, spomalenie šírenia infekcie, zamedzenie importu nových variantov vírusu z rizikových krajín a zredukovanie nárastu hospitalizácií. Presný program vlády zverejnený nebol.



Z návrhu vyplýva, že ide o súbor desiatich oblastí, v ktorých sa nachádza viacero konkrétnych opatrení. "Ak sa do 21. marca nedosiahne žiadaný efekt, pripraví sa zavedenie tvrdého obmedzenia pohybu, zastavenie výroby a uzavretie krajiny," uvádza sa v návrhu.



Zlepšiť by sa malo dodržiavanie opatrení pomocou benefitov a kontrol. Medzi návrhmi, o ktorých musí ešte rokovať vláda, je zavedenie COVID-príplatku, ktorý má motivovať k dodržaniu karantény pre všetkých členov domácnosti. Hovorí sa aj o okamžitom zavedení e-karantény, hneď ako bude dostupná jej funkčná aplikácia. Posilniť sa majú aj kontroly. Druhým okruhom opatrením je zlepšenie prednemocničného manažmentu pacientov s ochorením COVID-19. V hre je aj povinné nosenie FFP2 respirátorov v obchodoch, mestskej hromadnej doprave (MHD) či v interiéri. Dôchodcom sa dôrazne odporučí, aby nakupovali len v hodinách, ktoré sú pre nich určené. V tomto čase by si mohli nakúpiť aj zdravotne ťažko postihnutí.



Ďalší okruh opatrení hovorí o výraznom obmedzení mobility minimalizáciou prezenčného výkonu práce všade tam, kde to je možné. Pri ceste do práce by sa ľudia mali podľa návrhu preukázať potvrdením od zamestnávateľa s určením pracovnej doby a miesta výkonu práce. Predškolská a školská dochádzka sa má umožniť deťom zamestnancov, ktorí musia prezenčne chodiť do práce. Zamestnanci a žiaci škôl by sa mali testovať samotestami dvakrát do týždňa. Z návrhu tiež vyplýva, že sa majú distribuovať do domácností testy na samotestovanie a pozitívne výsledky sa budú overovať PCR testami.



Zrušiť by sa mala aj výnimka pre pozitívnych ľudí na odchod z domu. Budú môcť ísť len do lekárne či k lekárovi, do obchodu by sa už dostať nemali. Rušiť sa má aj výnimka na vychádzku do prírody mimo okresu s tým, že Bratislava a Košice sa budú považovať za jeden okres. Hovorí sa aj o tom, že medzi 20.00 h až 1.00 h bude zákaz vychádzania, výnimku bude mať len cesta na nevyhnutný výkon práce a na nevyhnutné lekárske ošetrenie.



Sprísniť sa majú aj opatrenia na hraniciach. Aktualizovať sa má tiež COVID automat a očkovacia stratégia. Z návrhu vyplýva, že by sa mala zisťovať prítomnosť mutácie v minimálne 500 náhodne vybraných pozitívnych vzorkách týždenne.