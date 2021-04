Vláda má rokovať o Pláne obnovy, výstavbe ciest či eurofondoch

Bratislava 28. apríla (TASR) - Plán obnovy a odolnosti SR, harmonogram prípravy a výstavby projektov cestnej infraštruktúry či rôzne informácie o eurofondoch. Aj o tom by mala v stredu rokovať vláda.



Kabinet má rozhodnúť o finálnom návrhu Plánu obnovy, ktorý musí Európskej komisii (EK) oficiálne predložiť do 30. apríla. Na základe tohto plánu by malo Slovensko v rokoch 2021 až 2026 preinvestovať takmer 6,6 miliardy eur v piatich prioritných oblastiach. Jeho súčasťou musia byť reformy, musí byť tiež v súlade s odporúčaniami, ktoré dala Slovensku EK. Na zelenú transformáciu musí ísť aspoň 37 % celkovej alokácie, na digitálnu 20 %.



Harmonogram prípravy a výstavby projektov cestnej infraštruktúry z dielne Ministerstva dopravy a výstavby (MDV) SR by mala rovnako prerokovať vláda. Materiál počíta s investíciami do ciest v objeme 0,8 % hrubého domáceho produktu (HDP) ročne. Nadväzuje na vládou už schválený materiál o prioritách vo výstavbe cestnej infraštruktúry.



Z operačných programov programového obdobia 2014 – 2020 malo Slovensko ku koncu marca vo vyhlásených výzvach a vyzvaniach alokovaných viac ako 127 % disponibilnej sumy. Zazmluvnenie projektov bolo na úrovni 83,54 %, čo predstavuje 12,82 miliardy eur a čerpanie eurofondov dosiahlo úroveň 44,97 %, čo je 6,9 miliardy eur. Do konca roka 2023 treba ešte vyčerpať 9,22 miliardy eur vrátane dodatočných zdrojov pridelených v rámci iniciatívy REACT-EU. Vyplýva to z materiálu Implementácia európskych štrukturálnych a investičných fondov (EŠIF) k 31. marcu 2021, o ktorom budú ministri tiež diskutovať.



Na to, aby Slovensko mohlo predložiť EK Partnerskú dohodu na roky 2021 – 2027 aj s rozdelením alokácií eurofondov medzi jednotlivé ciele politiky súdržnosti, je potrebné v návrhu urobiť niekoľko zmien. Prvou je presun viac ako miliardy eur (10 %) z alokácie pre menej rozvinuté regióny výlučne na projekty realizované v Bratislavskom samosprávnom kraji (BSK). Vyplýva to z informatívneho materiálu, ktorý na rokovanie vlády predkladá Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie (MIRRI) SR.