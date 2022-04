Vláda má rokovať o príspevku pre Slovensko IT i celoživotnom vzdelaní

Bratislava 20. apríla (TASR) - Štátna akciová spoločnosť Slovensko IT má dostať milión eur na vytvorenie kapitálového fondu ako finančnej rezervy, využiteľnej v prípade problémov s vykrytím bežných výdavkov. Alokáciu má schváliť vláda na stredajšom rokovaní.



Vytvorenie kapitálového fondu s dodatočným príspevkom pre Slovensko IT vysvetľuje Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR (akcionár spoločnosti) tlakom vytváraným v prvých rokoch existencie takejto spoločnosti na zdroje, ktoré pokrývajú bežné výdavky. Kapitálový fond má preto podľa MIRRI slúžiť ako rezerva v prípade neočakávaných situácií, napríklad nenaplneného plánu výnosov.



Kabinet sa na svojom 76. rokovaní bude zaoberať aj prvým akčným plánom schválenej Národnej stratégie celoživotného vzdelávania a poradenstva. V nasledujúcom trojročnom období by sa podľa materiálu malo rozpracovať 45 z 51 opatrení, ktoré stanovil strategický materiál do roku 2030. Koncepčné kroky v stratégii celoživotného vzdelávania majú reagovať najmä na dynamicky sa meniaci trh práce v kontexte štvrtej priemyselnej revolúcie.



Medzi informatívnymi materiálmi prerokujú ministri aj správu o trestnej činnosti príslušníkov polície, Zboru väzenskej a justičnej stráže (ZVJS) a finančnej správy (FS) za rok 2021. Podľa predloženého materiálu Úrad inšpekčnej služby (ÚIS) evidoval v minulom roku 1908 trestných vecí, v konaniach obvinili 90 policajtov, desať príslušníkov ZVJS a 19 príslušníkov FS.