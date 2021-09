Vláda má rokovať o reforme nemocníc i zmene zriaďovateľa Múzea SNP

Bratislava 29. septembra (TASR) – Sieť nemocníc na Slovensku by sa mala zoptimalizovať prostredníctvom piatich úrovní, ktoré stanovia nemocnice komunitné, regionálne, komplexné, koncové a národné. Predpokladá to veľká reforma zdravotníctva, o ktorej má rokovať v stredu vláda.



Hoci v utorok (28.9.) zverejnenom programe 33. schôdze sa tento bod nenachádzal, Ministerstvo zdravotníctva (MZ) SR jeho zaradenie na stredajšiu schôdzu kabinetu avizovalo. Ani jedna z nemocníc sa podľa predkladateľov nemá reformou zrušiť, ich prerozdelenie však má priniesť menej zbytočných úmrtí, viac zachránených životov či kvalitnejšie podmienky na prácu zdravotníkom a tým aj potrebnú stabilizáciu zdravotníckeho personálu.



Vláda bude mať na stole takisto návrh delimitácie Múzea SNP. Úprava zákona o múzeách a o galériách a o ochrane predmetov kultúrnej hodnoty zachováva Múzeu SNP aj po prechode do zriaďovateľskej pôsobnosti Ministerstva obrany SR právnu subjektivitu. Zmena zriaďovateľa má priniesť viac peňazí pre starostlivosť o zbierkový fond i viac možností pre spájanie odborných a vedeckých kapacít v rámci výskumno-edukačných činností inštitúcie.



Ministri by mali takisto schváliť návrh na predĺženie opatrení, ktoré majú zmierniť negatívny ekonomický efekt pandémie COVID-19 na aktérov v kultúre a kultúrno-kreatívnom priemysle. Jedným z opatrení je aj predĺženie lehoty, počas ktorej sa príspevky do umeleckých fondov odvádzajú na báze dobrovoľnosti.



Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny (MPSVR) SR predkladá na rokovanie vlády okrem iného aj novelu Zákonníka práce a novelu zákona o sociálnych službách. Cieľom novely Zákonníka práce je najmä transpozícia dvoch európskych smerníc, a to smernice o transparentných a predvídateľných pracovných podmienkach v Európskej únii (EÚ) a smernice o rovnováhe medzi pracovným a súkromným životom rodičov a osôb s opatrovateľskými povinnosťami.



Pripravená novela zákona o sociálnych službách zase podľa MPSVR vytvára právne podmienky na zvýšenie finančnej podpory zo štátneho rozpočtu na spolufinancovanie sociálnej služby vo vybraných zariadeniach sociálnych služieb krízovej intervencie, navrhuje zrozumiteľnejšiu formu spôsobu vedenia registra poskytovateľov sociálnych služieb a zvýšenie maximálnej sumy pokuty za naplnenie skutkovej podstaty správneho deliktu z 2000 eur na 5000 eur.