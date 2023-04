Vláda má rokovať o registri právnických osôb aj bezdomovcoch

Bratislava 12. apríla (TASR) - K údajom vedeným v registri právnických osôb (RPO) by mohli mať po novom automatizovaný prístup aj notári, banky a pobočky zahraničných bánk. Vyplýva to z navrhovanej novely zákona o registri právnických osôb, podnikateľov a orgánov verejnej moci z dielne Štatistického úradu (ŠÚ) SR, o ktorej bude v stredu rokovať vláda.



Kabinet na svojej 145. schôdzi má tiež schváliť začiatok obstarávania na zabezpečenie objektu metrológie na letisku Sliač, ktorý má byť súčasťou zázemia a technickej podpory pre prevádzkovanie stíhačiek F-16. Odhadované náklady realizácie sú vo výške necelých sedem miliónov eur s DPH.



V rámci ekonomických bodov rokovania sa má vláda zaoberať návrhom nariadenia, ktoré má v oblasti poľnohospodárstva zjednodušiť administratívu pri žiadostiach o priame podpory z Európskej únie.



Ministri budú tiež schvaľovať návrh prvej cielenej národnej koncepcie prevencie a ukončovania bezdomovstva. Stratégia do roku 2030 definuje globálne i špecifické ciele v kľúčových oblastiach, avizuje integráciu riešení jednotlivých aspektov tohto problému.



Z dielne rezortu práce bude predmetom rokovania vlády aj rámcová stratégia, ktorá má do roku 2030 pomôcť zlepšiť životné podmienky detí v núdzi, v ďalšom bode tiež vízie a strategické ciele, ktoré majú zlepšiť celkovú demografickú situáciu a ochranu rodín.



Vláda prerokuje aj návrh rámcovej zmluvy o cezhraničnej spolupráci medzi Rakúskom a Slovenskom v oblasti záchrannej zdravotnej služby. Na základe tejto dohody by mohli slovenské a rakúske záchranky v prípade potreby súčinne poskytovať pomoc na území Bratislavského i Trnavského kraja a tiež v rakúskych spolkových krajinách Dolné Rakúsko, Burgenland i Viedeň.



Exekutíva má dať zelenú aj vzniku prírodnej rezervácie Homoľa a chránených areálov Pramenná oblasť Rimavy a Tisovský kras. Ministerstvo životného prostredia vláde navrhuje schváliť nové chránené oblasti k 1. máju.