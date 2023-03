Vláda má rokovať o systéme fungovania dobrovoľných hasičských zborov

Bratislava 8. marca (TASR) - Ministerstvo vnútra (MV) SR navrhuje zmenu systému zaraďovania dobrovoľných hasičských zborov obce do celoplošného rozmiestnenia síl a prostriedkov. Zmeniť by sa mohol aj spôsob financovania Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR a ďalších občianskych združení pôsobiacich v oblasti ochrany pred požiarmi. Vyplýva to z návrhu zákona o ochrane pred požiarmi, o ktorom má v stredu rokovať vláda.



Finančné príspevky od rezortu vnútra by mohli získavať na základe zverejnenej výzvy. Zároveň by sa mal zmeniť názov "dobrovoľný hasičský zbor obce" na "obecný hasičský zbor".



Najvyšší kontrolný úrad SR upozorňuje na viacero problémov v zdravotníctve. Poukazuje na nepresnosť dát v rezorte, neudržateľný systém financovania štátnych záchraniek, nefunkčný DRG systém či nedostatočné využívanie systému eZdravia. Vyplýva to z materiálu k vlaňajším kontrolám v zdravotníctve.



Vládny kabinet bude okrem iného schvaľovať aj návrhy zahraničných stykov vlády SR. Prerokuje aj viaceré informatívne materiály, medzi nimi aj správu o činnosti hlavného kontrolóra športu za rok 2022 či analýzu vplyvov stropovania priamych platieb Spoločnej poľnohospodárskej politiky a inštitucionálnej pripravenosti stropovania na konečného užívateľa výhod.