Vláda má rokovať o zmenách v polícii

Bratislava 23. februára (TASR) - Zavedenie základnej štruktúry Policajného zboru (PZ), zrušenie menoviek na rovnošatách či nové právomoci policajtov prináša novela zákona o Policajnom zbore, o ktorej bude v stredu rokovať vláda.



Policajt má mať po novom právo požadovať vysvetlenie aj od osoby, ktorá môže prispieť k objasneniu skutočností dôležitých na odhalenie trestného činu. Medzi nové právomoci bude patriť aj možnosť spútať osobu, ktorá má byť na základe rozhodnutia lekára umiestnená v zdravotníckom zariadení a kladie aktívny odpor. Z policajných rovnošiat majú, naopak, zmiznúť menovky, dôvodom sú množiace sa vyhrážky voči zasahujúcim policajtom a členom ich rodín a tiež zaznamenávania si osobných údajov policajtov.



Vláda tiež prerokuje návrh novely zákona o organizovaní verejných športových podujatí. Úprava sprísňuje pravidlá organizovania i diváckej účasti na rizikových športových podujatiach, na ktoré bude možné predávať len vstupenky na meno. Medzi zakázané predmety na štadiónoch sa po novom zaradia i kukly. Zvýšiť sa majú aj sankcie za priestupky diváckeho násilia.



Ďalšou témou súvisiacou so športom v programe stredajšieho zasadnutia kabinetu sú aj zmeny v riadení a činnosti Fondu na podporu športu, návrh novely príslušného zákona napríklad stanovuje riaditeľa ako nový výkonný orgán fondu, ruší tiež obligatórne zriaďovanie odborných komisií na vyhodnotenie výziev či športové poukazy.



Vláda bude takisto rokovať o návrhu novely zákona o pozemkových úpravách. Novelizovaná verzia rozširuje dôvody vykonania pozemkových úprav, reaguje tiež na zmenu klimatických podmienok a potrebu vodozádržných opatrení v krajine.



Ministri budú opäť schvaľovať návrh na odklad splatnosti poistného na sociálne poistenie, tentoraz za mesiac február 2022. Opatrenie, ktoré má zmierniť ekonomické dosahy na platiteľov poistného v dôsledku koronakrízy, sa týka samostatne zárobkovo činných osôb (SZČO) i poistného, ktoré platí zamestnávateľ za zamestnanca. Splatnosť sa má posunúť do 30. júna 2025.



Kabinet sa bude tiež zaoberať aktuálnou situáciou v súvislosti so šírením afrického moru ošípaných, venovať sa bude i personálnym návrhom na šéfov diplomatických misií.