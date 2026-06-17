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Vláda má rokovať o zmluve k programu SAFE či o priemyselných parkoch
Maximálna suma úveru môže dosiahnuť 2,317 miliardy eur.
Autor TASR
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Bratislava 17. júna (TASR) - Slovenská republika má uzatvoriť s Európskou komisiou (EK) Rámcovú úverovú zmluvu o poskytnutí finančných prostriedkov z finančného nástroja Európskej únie SAFE (Nástroj bezpečnostnej akcie pre Európu posilnením európskeho obranného priemyslu). Maximálna suma úveru môže dosiahnuť 2,317 miliardy eur. Vyplýva to z návrhu, ktorý na stredajšie rokovanie vlády predkladá Ministerstvo financií (MF) SR.
Kabinet má rokovať aj o realizácii ďalších fáz strategickej investície „Šurany Industrial Park“. Na dokončenie parku, v ktorom má sídliť aj firma na výrobu batérií, bude do konca roka 2028 potrebných 114,86 milióna eur. Spolu tak štát prostredníctvom spoločnosti MH Invest vynaloží na tento účel maximálne 270,76 milióna eur. Vláda sa má zaoberať aj správou o realizácií investícií na strategickom území Valaliky.
Priamymi prijímateľmi prostriedkov z plánu obnovy sa majú stať aj rozpočtové organizácie Dopravný úrad v pôsobnosti Ministerstva dopravy (MD) SR či DataCentrum, Finančné riaditeľstvo SR a Štátna pokladnica v rámci Ministerstva financií (MF) SR. Rozhodnúť o tom môže v stredu vládny kabinet.
Zaoberať sa má aj akčným plánom prieskumu kritických nerastných surovín na území Slovenska na roky 2026 až 2030. Dokument z dielne Ministerstva životného prostredia (MŽP) SR predstavuje záväzný rámec pre naštartovanie geologických prác, ktoré sú nevyhnutné pre posilnenie surovinovej bezpečnosti Slovenska a naplnenie európskych požiadaviek.
Vláda má v programe aj návrh akčného plánu Národného onkologického programu na roky 2026 až 2030. Jeho cieľom je zlepšiť onkologickú starostlivosť na Slovensku a posilniť prevenciu onkologických chorôb. Plán zahŕňa aktivity v štyroch prioritných oblastiach, a to Prevencia, Diagnostika a liečba, Organizácia zdravotnej starostlivosti v onkológii a Kvalita života onkologických pacientov.
Na Slovensku má byť v druhom polroku 33 medzinárodných vojenských cvičení. Väčšinou ide o cvičenia slovenských vojakov s vojakmi iných krajín NATO a EÚ. Slovenskí vojaci sa okrem toho zúčastnia na 51 cvičeniach v zahraničí. Vyplýva to z návrhu na vyslovenie súhlasu vlády s prítomnosťou zahraničných ozbrojených síl na území SR a s vyslaním ozbrojených síl SR mimo územia SR na účel vojenských cvičení v 2. polroku 2026, ktorým sa majú v stredu ministri tiež zaoberať.
Kabinet má rokovať aj o realizácii ďalších fáz strategickej investície „Šurany Industrial Park“. Na dokončenie parku, v ktorom má sídliť aj firma na výrobu batérií, bude do konca roka 2028 potrebných 114,86 milióna eur. Spolu tak štát prostredníctvom spoločnosti MH Invest vynaloží na tento účel maximálne 270,76 milióna eur. Vláda sa má zaoberať aj správou o realizácií investícií na strategickom území Valaliky.
Priamymi prijímateľmi prostriedkov z plánu obnovy sa majú stať aj rozpočtové organizácie Dopravný úrad v pôsobnosti Ministerstva dopravy (MD) SR či DataCentrum, Finančné riaditeľstvo SR a Štátna pokladnica v rámci Ministerstva financií (MF) SR. Rozhodnúť o tom môže v stredu vládny kabinet.
Zaoberať sa má aj akčným plánom prieskumu kritických nerastných surovín na území Slovenska na roky 2026 až 2030. Dokument z dielne Ministerstva životného prostredia (MŽP) SR predstavuje záväzný rámec pre naštartovanie geologických prác, ktoré sú nevyhnutné pre posilnenie surovinovej bezpečnosti Slovenska a naplnenie európskych požiadaviek.
Vláda má v programe aj návrh akčného plánu Národného onkologického programu na roky 2026 až 2030. Jeho cieľom je zlepšiť onkologickú starostlivosť na Slovensku a posilniť prevenciu onkologických chorôb. Plán zahŕňa aktivity v štyroch prioritných oblastiach, a to Prevencia, Diagnostika a liečba, Organizácia zdravotnej starostlivosti v onkológii a Kvalita života onkologických pacientov.
Na Slovensku má byť v druhom polroku 33 medzinárodných vojenských cvičení. Väčšinou ide o cvičenia slovenských vojakov s vojakmi iných krajín NATO a EÚ. Slovenskí vojaci sa okrem toho zúčastnia na 51 cvičeniach v zahraničí. Vyplýva to z návrhu na vyslovenie súhlasu vlády s prítomnosťou zahraničných ozbrojených síl na území SR a s vyslaním ozbrojených síl SR mimo územia SR na účel vojenských cvičení v 2. polroku 2026, ktorým sa majú v stredu ministri tiež zaoberať.