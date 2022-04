Vláda má rokovať o zmene pri vodičských preukazoch

Bratislava 6. apríla (TASR) - Vodičské preukazy C a CE by mohli získavať už vodiči vo veku 18 rokov namiesto súčasných 21. Pri vozidlách skupín D a DE by sa mal minimálny vek znížiť z 24 na 21 rokov. Vyplýva to z návrhu novely zákona o cestnej premávke, o ktorom bude v stredu rokovať vláda.



Kabinet sa na 74. rokovaní bude zaoberať aj ďalším legislatívnym návrhom Ministerstva vnútra SR. Zákonná úprava má v tomto prípade umožniť, aby skúška odbornej spôsobilosti pre ľudí pôsobiacich v oblasti súkromnej bezpečnosti mohla pozostávať iba zo skúšobného testu vykonávaného elektronickou formou. V súčasnosti je potrebný písomný test a ústna skúška.



Vláda by mala v stredu prerokovať aj návrh Partnerskej dohody Slovenskej republiky na roky 2021 až 2027 z dielne Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie (MIRRI) SR. Cieľom materiálu je stanovenie stratégie a priorít SR pre efektívne využívanie finančných prostriedkov z fondov politiky súdržnosti Európskej únie v objeme 12,6 miliardy eur na obdobie od 1. januára 2021 do 31. decembra 2027.



Kabinet má tiež rozhodnúť o výmene na čele Správy štátnych hmotných rezerv (SŠHR), novou predsedníčkou úradu by sa po odchode Jána Rudolfa do Národnej rady SR mala stať súčasná podpredsedníčka Silvia Zarembová.



Ministri sa budú zaoberať aj návrhom Koncepcie rozvoja intermodálnej dopravy SR do roku 2030 z dielne Ministerstva dopravy a výstavby (MDV) SR. Jej cieľom je zvýšiť podiel prepravovaných objemov tovarov v ekologickej intermodálnej doprave presunom z cestnej dopravy.



Vláda bude takisto schvaľovať prvý akčný plán Stratégie rovnosti, inklúzie a participácie Rómov do roku 2030, ktorá navrhuje úlohy na nasledujúce trojročné obdobie v oblastiach vzdelávania, zdravia, bývania, zamestnanosti a boja s protirómskym rasizmom.



V programe rokovania sú tiež správy o vykonávaní medzinárodných zmlúv i bilancii minuloročných rozsudkov Európskeho súdu pre ľudské práva v prípade sťažnosti voči SR.