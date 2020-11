Vláda má rozhodovať o núdzovom stave a zákaze vychádzania

Bratislava 11. novembra (TASR) – Vláda má na svojom stredajšom rokovaní rozhodovať o predĺžení núdzového stavu, ktorý na Slovensku trvá od 1. októbra z dôvodu pandémie nového koronavírusu. Ústredný krízový štáb (ÚKŠ) odporučil vláde, aby sa predĺžil o 90 dní.



Ak by tak vláda neurobila, núdzový stav by sa mal skončiť 14. novembra. Kabinet ho vyhlásil od 1. októbra na 45 dní. V čase núdzového stavu môže štát v zmysle zákona obmedziť základné práva a slobody, a to v nevyhnutnom rozsahu na nevyhnutný čas. Vláda ho môže vyhlásiť, ak došlo alebo bezprostredne hrozí, že dôjde k ohrozeniu života a zdravia osôb, životného prostredia alebo k ohrozeniu značných majetkových hodnôt.



Jedným z avizovaných bodov má byť aj zákaz vychádzania, ktorý by mal platiť po novom od 23.00 do 5.00 h, s výnimkami dochádzania do práce, k lekárovi či na zabezpečenie základných životných potrieb. Vyhlásil to premiér Igor Matovič (OĽANO) v utorok (10. 11.). Aktuálne platí zákaz vychádzania do 14. novembra.



Zamestnávatelia by po novom nemuseli predložiť prevádzkový poriadok pre prácu s expozíciou elektromagnetickému poľu na posúdenie príslušnému orgánu verejného zdravotníctva, vyplýva to z predloženého materiálu z dielne rezortu zdravotníctva.



Vláda sa bude zaoberať aj prípadom objasnenia smrti Slováka Jozefa Chovanca v Belgicku. Kabinet plánuje uložiť povinnosť ministerke spravodlivosti Márii Kolíkovej (Za ľudí) a šéfovi rezortu zahraničia Ivanovi Korčokovi (nominant SaS) vykonať potrebné kroky k tomu, aby sa SR zúčastnila trestného konania vedeného v Belgicku.



Agentúra na podporu výskumu a vývoja (APVV) sa chce prostredníctvom programu Posilnenie účasti Slovenskej republiky v európskej spolupráci vo výskume a vývoji zamerať najmä na podporu účasti Slovenska v novom rámcovom programe EÚ pre výskum a inovácie na roky 2021 – 2027 Horizont Európa. Ide o najväčší program EÚ v tejto oblasti, ktorý je založený na princípe excelentnosti. Vyplýva to z materiálu rezortu školstva, o ktorom bude rozhodovať vládny kabinet.