Vláda má rozhodovať o odklade splatnosti poistného

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP

Bratislava 19. januára (TASR) – Odklad splatnosti poistného za sociálne poistenie by sa mal týkať aj obdobia za január 2022. Minister práce, sociálnych vecí a rodiny Milan Krajniak (Sme rodina) predloží návrh na stredajšom rokovaní vlády.Ak to ministri odobria, odvody na sociálne poistenie za január si budú môcť odložiť samostatne zárobkovo činné osoby (SZČO) a možnosť odkladu sa bude vzťahovať aj na poistné, ktoré platí zamestnávateľ za zamestnanca. Splatnosť sa má posunúť do 31. marca 2025.V programe 53. rokovania vlády je viacero zdravotníckych tém, medzi nimi i národný akčný plán stanovujúci úlohy na boj proti nadmernému pitiu alkoholických nápojov. Ministerstvo kultúry (MK) SR má podľa plánu napríklad zabezpečiť, aby sa v kultúrnoosvetových aktivitách organizácií zriadených rezortom zdôrazňovala téma škodlivosti alkoholu.Ministri prerokujú aj správu o zdravotnom stave obyvateľov Slovenska v rokoch 2015-2020. Zo správy vyplýva, že v tomto období stúpol počet prípadov čierneho kašľa či HIV pacientov, problémom je tiež nárast psychiatrických pacientov medzi mladými ľuďmi vo veku 15 až 19 rokov i suicidálne sklony medzi dospievajúcimi.Ministerstvo obrany (MO) SR predloží na zasadnutie vlády návrh stratégie, ktorej cieľom je vybudovať účinnú ochranu kritickej infraštruktúry, objektov štátnej dôležitosti i vzdušného priestoru pred neoprávneným používaním bezpilotných lietadiel.Stredajšie rokovanie má rozhodnúť aj o vzniku prírodnej rezervácie Vydrica v Malých Karpatoch, kabinet má takisto odobriť program starostlivosti o chránené vtáčie územie (CHVÚ) Medzibodrožie na najbližších 30 rokov, ktorý ráta s príspevkom vo výške viac ako 5,4 milióna eur.