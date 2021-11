Vláda má schváliť novú prírodnú rezerváciu i návrh autorského zákona

Bratislava 3. novembra (TASR) - Od 1. decembra by mala na Slovensku pribudnúť prírodná rezervácia Pralesy Slovenska. Vyplýva to z návrhu nariadenia vlády, ktorý má v stredu schvaľovať kabinet. Za chránené územia sa týmto predpisom majú vyhlásiť doteraz nedostatočne chránené pralesy a prírodné lesy Slovenska. Spolu to bude 76 lokalít v rôznych častiach SR.



Vláda má rokovať aj o novele autorského zákona. Návrh z dielne Ministerstva kultúry (MK) SR reaguje predovšetkým na nové metódy retransmisie a reguláciu on-line služieb zdieľania obsahu. Novela má tiež rozšíriť povinné výnimky z autorského práva, rieši aj aplikačné problémy z praxe.



Ministri by mali prerokovať tiež návrh novely zákona o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, ktorá má zdravotníkom z cudziny zjednodušiť vstup do slovenského zdravotníctva. Upraviť by sa mali napríklad podmienky overovania ovládania štátneho jazyka či skrátiť lehoty uznávania dokladov o ďalšom vzdelávaní zdravotníckych pracovníkov.



Slovensko vlani zaznamenalo deficit verejných financií na úrovni 5,5 % hrubého domáceho produktu (HDP) alebo 5,062 miliardy eur, čo predstavuje medziročný nárast o 4,17 percentuálneho bodu. Hrubý dlh verejnej správy bol ku koncu minulého roka 55,009 miliardy eur, čo je 59,7 % HDP. Vyšší deficit dosiahlo vlani v rámci EÚ 13 krajín. Vyplýva to zo Súhrnnej výročnej správy SR za rok 2020, o ktorej má diskutovať vláda.



Kabinet tiež plánuje uvoľniť trh s overovaním meradiel a zrovnoprávniť postavenie subjektov, ktoré takéto overovanie budú vykonávať. Dotkne sa to najmä Slovenskej legálnej metrológie, ktorá by prišla o štatút „určenej organizácie“ a po novom bude mať po splnení legislatívnych požiadaviek postavenie autorizovanej osoby vykonávajúcej overovanie určených meradiel alebo úradné meranie. Vyplýva to z návrhu novely zákona o metrológii, predloženého na stredajšie rokovanie vlády.