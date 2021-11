Vláda má schvaľovať nové pandemické pravidlá

Bratislava 10. novembra (TASR) – Očkovaní a ľudia, ktorí prekonali ochorenie COVID-19, by v čiernych okresoch mali mať možnosť navštevovať reštaurácie či ubytovacie zariadenia s podmienkou pravidelnej kontroly dodržiavania opatrení. To, na čom sa uplynulý pondelok zhodla koaličná rada, by v stredu mala potvrdiť vláda.



Kabinet má na stredajšom rokovaní schvaľovať viacero opatrení, ktoré reagujú na epidemickú situáciu i preťaženie zdravotníkov, čeliacich nárastu hospitalizovaných s ochorením COVID-19. Opatrenia majú odmeniť zodpovednosť, majú byť motivačné a prísne zároveň.



Vláda by podľa avíza premiéra Eduarda Hegera (OĽANO) mala rozhodovať o povinnosti pre prevádzkovateľa/organizátora odmietnuť vstup do prevádzky alebo na hromadné podujatie osobe, ktorá sa odmietne preukázať COVID passom a svojou totožnosťou. Prevádzkovateľ/organizátor by tiež mal dostať právo vykázať z priestoru alebo podujatia osobu, ktorá poruší opatrenia vydané Úradom verejného zdravotníctva (ÚVZ).



V prípade porušení majú mať hygienici a policajti oprávnenie uložiť blokovú pokutu alebo zatvoriť podnik. "Ak osoba urazí zdravotníkov alebo sfalšuje COVID pass, tak sa zvýši bloková pokuta na 1000 eur," doplnil premiér na sociálnej sieti.



Kabinet by mal rozhodnúť aj o tom, že zamestnávatelia budú môcť vyžadovať od zamestnancov COVID pass. Nezaočkovaní zamestnanci prevádzok v čiernych okresoch, ktorí neprekonali ochorenie, budú môcť byť aj testovaní, test im však má zabezpečiť zamestnávateľ, a to minimálne dvakrát do týždňa na vlastné náklady. Podľa nových pravidiel by sa mala pandemická PN dostať na úroveň štandardnej PN. Povinné očkovanie pre vybrané skupiny sa zatiaľ zavádzať nemá.



Kabinet má okrem nových pandemických opatrení schvaľovať aj návrh na zmenu účelového využitia kapitálových výdavkov pre kanceláriu Súdnej rady. Ministri sa majú tiež vyjadriť k poslaneckému návrhu novely zákona o spotrebnej dani z alkoholických nápojov, zámerom úpravy je vyňať zo spotrebnej dane pivo vyrábané súkromnými osobami a upraviť podmienky v prípade malého samostatného liehovaru.