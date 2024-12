Bratislava 18. decembra (TASR) - Vláda má v stredu na programe vyše 40 návrhov. Riešiť má Vesmírnu stratégiu SR 2030+, nové pravidlá migračnej politiky, stanovenie spôsobu výpočtu mýta či rozdelenie dane z príjmov fyzických osôb slovenským obciam. Zaoberať sa má aj niekoľkými návrhmi z dielne envirorezortu.



Ministri budú rokovať o Národnom implementačnom pláne SR k reforme azylovej a migračnej politiky. Do slovenskej legislatívy by sa mali integrovať nové pravidlá, ktoré tento rok prijala Európska únia v rámci reformy azylovej a migračnej politiky.



Vládny kabinet má v stredu stanoviť spôsob výpočtu mýta, sadzby mýta, spôsob určenia emisnej triedy vozidla a systém zliav zo sadzieb mýta. Nariadenie nadväzuje na novelu zákona o výbere mýta z novembra.



Odsúdení by mohli mať valorizované odmeny za prácu, vyplýva z nariadenia vlády o výške pracovnej odmeny a podmienkach jej poskytovania odsúdeným, ktoré je predložené na rokovanie. Úprava výšky pracovných taríf má súvisieť s nárastom minimálnej mzdy.



Envirorezort navrhuje zriadenie nových zásahových tímov pre medveďov. Na rokovanie predložil aj materiál o potenciáli výstavby prečerpávacích vodných elektrární na Slovensku a novelu o verejných vodovodoch a kanalizáciách.



Na rokovaní by ministri mali rokovať o zavedení a definovaní prioritných okresov, pretože súčasná definícia najmenej rozvinutých okresov nie je dostačujúca. Postavenie regiónov by sa malo hodnotiť na základe ukazovateľa regionálneho rozvoja.



Na programe je aj Vesmírna stratégia SR 2030+, ktorá má poukázať na strategický význam a dôležitosť vesmírnych aktivít na Slovensku. Naznačuje vízie rozvoja vo výskume a vzdelávaní, v službách pre štátnu správu a obyvateľstvo aj rozvoji vesmírneho priemyslu.



Cieľom novely naradenia vlády z dielne ministerstva financií je upraviť spôsob rozdelenia dane z príjmov fyzických osôb jednotlivým obciam na Slovensku. Úprava súvisí so zmenou financovania materských škôl, ktoré od budúceho roka prejde z obcí na štát.



Ministerstvo školstva zároveň predložilo nariadenie, ktorým sa má určiť spôsob výpočtu normatívu na dieťa materskej školy. Ten má byť rovnaký ako pri základných školách či stredných školách. Hodnoty zvýšených koeficientov pre škôlky s počtom detí do 25 sa podľa návrhu pohybujú od 1,750 pre jedno až desať detí, až po 1,000 pre 25 detí.



Vláda bude rokovať o uzavretí Zmluvy o financovaní medzi Európskou investičnou bankou (EIB) a SR. Slovensko môže v nasledujúcich rokoch cez úver od EIB získať 240 miliónov eur na spolufinancovanie časti eurofondov z nového programového obdobia 2021 až 2027.



Riešiť bude tiež predĺženie účinnosť udelenia národných víz pre cudzincov z tretích krajín, a to z dôvodu nepriaznivej situácie v oblasti dopravy. Zároveň by sa mali upraviť aj niektoré ďalšie podmienky na udelenie národného víza.



Vládny kabinet chce v stredu vysporiadať majetkovoprávne vzťahy medzi štátnymi verejnými prístavmi a Slovenskou plavbou a prístavmi odkúpením nákladných prístavov v Bratislave a Komárne. Kúpna cena bude stanovená dohodou oboch strán.