Vláda: Míľniky Plánu obnovy v gescii rezortu vnútra sa plnia

Bratislava 18. septembra (TASR) - Dva z míľnikov Plánu obnovy a odolnosti (POO) SR v gescii Ministerstva vnútra (MV) SR, ktoré sú zaradené do 5. žiadosti o vyplatenie finančného príspevku, sú splnené, ďalšie sa priebežne plnia. Najpomalšie prebieha vytváranie regionálnych poradenských centier pre vysokokvalifikovaných imigrantov. Splnenie ani jedného z míľnikov nie je ohrozené. Vyplýva to z informatívneho materiálu, ktorý predložil rezort vnútra na stredajšie rokovanie vlády. Kabinet zobral správu na vedomie.



Ministerstvo informuje, že splnené sú míľniky, ktoré sa týkali prispôsobenia priestorov Národnej centrály osobitných druhov kriminality pre finančné vyšetrovanie a preverovanie pôvodu majetku podľa regionálnych úrovní, rovnako i rekvalifikácie príslušníkov Policajného zboru vo finančných vyšetrovaniach a v analytických činnostiach.



Priebežné plnenie sa týka implementácie nového informačného systému finančnej spravodajskej jednotky, pričom sa plná funkčnosť očakáva v októbri, takisto sa implementuje úloha vytvorenia centrálneho registra účtov dostupného pre finančnú spravodajskú jednotku a orgány činné v trestnom konaní v rámci boja proti legalizácii výnosov z trestnej činnosti a financovaniu terorizmu a ďalšej ekonomickej kriminalite. "Systém bol spustený, v súčasnosti prebieha odstraňovanie technických problémov, implementácia bude ukončená do 30. decembra 2024," uvádza ministerstvo.



Na 30 percent je zatiaľ splnený míľnik, ktorý predpokladá vybudovanie troch regionálnych klientskych centier (one-stop shopov), ktoré majú slúžiť ako centrá poskytujúce komplexné poradenstvo a služby uľahčujúce usadenie sa na Slovensku vysokokvalifikovaných pracovníkov zo zahraničia, prípadne Slovákov, ktorí zvažujú vrátiť sa na Slovensko. "Predpokladáme, že splnenie míľnika nie je ohrozené, ak bude dodržiavaný implementačný plán danej investície, centrá by mali byť plne funkčné do polovice decembra," uviedlo MV v materiáli.