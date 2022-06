Vláda na 82. schôdzi prerokuje investičnú pomoc i strategické plány

Bratislava 1. júna (TASR) - Na východe Slovenska pribudne nová továreň na spracovanie dreva. Francúzska spoločnosť Smart wood Slovakia plánuje v Strážskom spustenie výroby drevených paličiek pre potravinársky priemysel, v ktorej by mala do roku 2025 zamestnať 101 pracovníkov. Vyplýva to z návrhu na poskytnutie investičnej pomoci pre túto firmu, ktorý v stredu prerokuje vláda.



Firma na výstavbe nového závodu preinvestuje minimálne 12,3 milióna eur na budovy, stroje, prístroje a zariadenia a od štátu by mohla v prípade schválenia vládou dostať investičný stimul vo forme úľavy na dani z príjmov vo výške 3,95 milióna eur.



Na 82. rokovaní vlády sa ministri budú zaoberať takisto návrhom koncepcie vodnej politiky štátu do roku 2030 s výhľadom do roku 2050. Stratégia napríklad ráta s prehodnotením poplatkov a limitov za odber vody. Cieľom koncepcie je zastaviť pokles množstva podzemných vôd a znečisťovanie vôd, rovnako tak zabezpečiť dostatok pitnej vody v regiónoch a postupné obnovenie poškodených vodných útvarov.



Kabinet prerokuje aj návrh dohody z dielne Ministerstva financií (MF) SR o stredo a východoeurópskej (CEE) konštituencii v Medzinárodnom menovom fonde (MMF) na roky 2022 až 2032. Menšie krajiny, vrátane SR, sa v rámci MMF združujú do konštituencií. SR je od roku 2012 spolu s Tureckom, Rakúskom, Českom, Maďarskom, Bieloruskom, Slovinskom a Kosovom členom stredo a východoeurópskej konštituencie. Všetky krajiny vyjadrili ochotu pokračovať v tejto skupine. Bielorusko jej súčasťou vzhľadom na sankcie momentálne nebude.



Na rokovanie predložia aj návrh prvého akčného plánu Stratégie inkluzívneho prístupu vo výchove a vzdelávaní do roku 2030. Plán na roky 2022 – 2024 napĺňa strategické ciele v šiestich oblastiach vrátane desegregácie vo výchove a vzdelávaní či debarierizácie školského prostredia.



V rámci informatívnych materiálov sú v programe schôdze návrhy záverečných účtov viacerých ústredných orgánov štátnej a verejnej správy.