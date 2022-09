Vláda: Na EHMK - Trenčín 2026 má štát poskytnúť 15 miliónov eur

Bratislava 28. septembra (TASR) – Na zabezpečenie projektu Európske hlavné mesto kultúry (EHMK) 2026 v Trenčíne má štát prispieť sumou 15 miliónov eur. Alokácia sa bude vyplácať postupne, v roku 2023 sa na náklady súvisiace s prípravou a organizáciou podujatia navrhuje vyčleniť zo štátneho rozpočtu 800.000 eur. Vyplýva to z návrhu na finančné zabezpečenie projektu EHMK – Trenčín 2026, z dielne Ministerstva kultúry (MK) SR, ktorý v stredu schválila vláda.



Rezort pripomína, že na finančnej účasti sa okrem vlády SR podieľajú aj Európska únia, Trenčiansky samosprávny kraj, mesto Trenčín i sponzori. Zdroje na prevádzkové výdavky sa odhadujú na približne 30,5 milióna eur. "Najväčší predpokladaný podiel prostriedkov zo štátneho rozpočtu bude vyčlenený na kultúrny program s prínosom pre obyvateľov mesta a regiónu, ale aj zahraničných turistov," dodáva rezort.



Zdôrazňuje, že prínosy projektu EHMK a multiplikačné pozitívne efekty na rozpočet verejnej správy výrazne prevyšujú výdavky zo štátneho rozpočtu. Dokumentuje to na ekonomickej bilancii EHMK – Košice 2013.



"Prevádzkové náklady na kultúrny program boli vo výške 23,4 milióna eur, z toho verejné prostriedky dosahovali výšku 21,7 milióna eur. Len výdavky návštevníkov na ubytovanie, stravu, dopravu a nákupy v regióne boli odhadnuté na 30,8 milióna eur," upozorňuje rezort. "Konanie projektu generovalo priamo či nepriamo dodatočnú produkciu vo výške 167 miliónov eur, prostredníctvom čoho sa zvýšili príjmy zamestnancov pracujúcich na tejto produkcii o takmer 24 miliónov eur a na pracovnom trhu vzniklo skoro 1500 pozícií pre plný pracovný úväzok," dodal rezort.



Poukazuje tiež na to, že fínske Oulu, ktoré bude v roku 2026 druhým mestom s titulom EHMK, dostalo od fínskej vlády alokáciu v hodnote 20 miliónov eur, maďarská vláda pre EHMK Veszprém-Balaton 2023 schválila 57,3 milióna eur.



O udelení titulu EHMK 2026 rozhodla medzinárodná porota 10. decembra 2021, Trenčín vo finálovom kole výberu uspel v konkurencii Nitry a Žiliny.