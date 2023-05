Vláda: Na Sliači má vzniknúť nové stojisko pre taktické lietadlá

Bratislava 3. mája (TASR) - Na leteckej základni Sliač má vzniknúť nová parkovacia plocha s dvomi státiami pre taktické transportné lietadlá. Stojisko by malo stáť 6,5 milióna eur. Projekt by mal byť spolufinancovaný zo zdrojov NATO. Začiatok obstarávania stavby má v stredu odsúhlasiť vláda.



Schvaľovať má návrh na ratifikáciu dohody medzi Európskou úniou a jej členskými štátmi a Katarským štátom. Kabinet dočasne povereného premiéra Eduarda Hegera má zároveň odporučiť Národnej rade SR, aby vyslovila súhlas s dohodou a rozhodla, že ide o medzinárodnú zmluvu, ktorá má prednosť pred zákonmi.



Vládny kabinet má odsúhlasiť aj rekonštrukciu areálu Úradu vlády SR. Investičná akcia má byť financovaná zo štátneho rozpočtu. Celkové výdavky sú vyčíslené v sume viac ako 6,6 milióna eur.



Ministerstvo životného prostredia sa má podľa programu stať zodpovedné za sanáciu gudrónových jám v areáli bývalej rafinérie Petrochema Dubová v obci Nemecká.



Ministri sa majú zaoberať aj úpravou pravidiel poskytovania podpory vo vybraných poľnohospodárskych sektoroch podľa strategického plánu spoločnej agropolitiky EÚ.



Do zoznamu vojenských cvičení v prvom polroku 2023 na území Slovenska by malo pribudnúť cvičenie European Shield, na ktorom si príslušníci Vojenskej polície majú precvičiť svoje zručnosti s ukrajinskými vojakmi.