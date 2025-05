Na výstavbu nemocnice v Prešove má ísť z plánu obnovy 195 miliónov eur

Bratislava/Handlová 15. mája (TASR) - Na výstavbu novej vojenskej nemocnice v Prešove pôjde z plánu obnovy 195 miliónov eur. Zvyšných 255 miliónov eur dofinancuje štát z vlastného rozpočtu, konkrétne z kapitoly rezortu obrany. Celkovo by tak nemocnica mala stáť 450 miliónov eur bez DPH. Vyplýva to z návrhu, ktorý vláda schválila na štvrtkovom výjazdovom rokovaní v Handlovej.



„Zámerom investičného projektu Rozvoj a modernizácia Fakultnej nemocnice s poliklinikou J. A. Reimana Prešov je výstavba novej koncovej nemocnice, ktorej cieľom je zvýšiť kvalitu poskytovanej zdravotnej starostlivosti v regióne Prešovského kraja a východného Slovenska, a to predovšetkým v oblasti diagnostiky a liečby ranených a chorých príslušníkov Ozbrojených síl SR, NATO a civilného obyvateľstva,“ uvádza sa v materiáli.



Cieľom tiež je, aby nemocnica splnila podmienky pre najvyšší typ vojenského zdravotníckeho zariadenia v zmysle štandardov NATO a plnila kľúčovú úlohu pri zvládaní infekčných ochorení vyžadujúcich vysoký stupeň ochrany. Okrem toho má nemocnica poskytnúť kapacity na vybudovanie systému vzdelávania a výcviku zdravotníckych pracovníkov.



Nová nemocnica má byť koncovým typom zdravotníckeho zariadenia s celkovým počtom 1009 lôžok s možnosťou plnohodnotnej reprofilizácie na 1200 lôžok. S jej výstavbou sa začalo vlani a podľa harmonogramu by mala byť postavená do roku 2027. Projekt je realizovaný ako strategická investícia.