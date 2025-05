Nájdený archívny dokument bez majiteľa by mohol získať štát

Bratislava 7. mája (TASR) - Nájdený archívny dokument bez majiteľa by mohol automaticky získať do vlastníctva štát. Nálezca takéhoto dokumentu by mohol dostať nálezné vo výške desať percent z hodnoty dokumentu. Vyplýva to z návrhu novely zákona o archívoch a registratúrach, ktorý v stredu schválila vláda.



„Cenu archívneho dokumentu určuje akvizičná komisia ministerstva zložená z odborníkov - archivárov, ktorí majú za úlohu posudzovať hodnotu a význam archívnych dokumentov. Zároveň sa nadväzuje na aplikačnú prax, keď sa množia prípady predloženia nájdených archívnych dokumentov, pri ktorých nie je možné dokladovať ich vlastníctvo,“ uviedol v materiáli predkladateľ návrhu - Ministerstvo vnútra (MV) SR.



Novela zákona by mohla zmeniť aj spôsob vyrubovania správnych poplatkov za vydanie odpisu, výpisu či potvrdenia z archívneho dokumentu. Rezort vnútra v materiáli uviedol, že bádatelia, ktorí informácie v archíve nájdu sami, by mohli platiť iba poplatok súvisiaci s vyhotovením dokladu.



Neuvedenie zdroja archívneho dokumentu by sa po novom mohlo považovať za hrubé porušenie bádateľského poriadku. Dostalo by sa tak na úroveň krádeže či poškodenia dokumentu. Rezort vnútra argumentuje, že neuvedenie zdroja je vážnym akademickým etickým pochybením. „Zdroje archívnych dokumentov musia byť presne uvedené, aby sa zachovala overiteľnosť výskumu a čitatelia štúdií, odborných a vedeckých článkov neboli uvedení do omylu, čo sa týka vlastníctva, respektíve miesta uloženia príslušného archívneho dokumentu,“ uviedlo ministerstvo.



Cenu archívneho dokumentu pre jeho dočasný vývoz by zároveň mohla určovať akvizičná komisia ministerstva vnútra. Novela zákona tiež rozširuje typy povinných vyhlásení zo strany pôvodcu registratúry. Zmeniť by sa tiež mohla aj výška pokuty za priestupok a správny delikt. Rezort vnútra predpokladá, že novela zákona by účinnosť mohla nadobudnúť 15. októbra 2025.