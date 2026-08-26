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Vláda: Národnú radu by mohlo byť možné odvolať aj ľudovým hlasovaním
V prípade odvolania by mal predseda parlamentu povinnosť vyhlásiť voľby v lehote siedmich dní od vyhlásenia výsledkov ľudového hlasovania.
Autor TASR,aktualizované
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Bratislava 26. augusta (TASR) - Národnú radu (NR) SR by po novom mohlo byť možné odvolať pred uplynutím volebného obdobia nielen prijatím uznesenia Národnej rady, ale aj využitím ľudového hlasovania. Vyplýva to z návrhu novely Ústavy SR, ktorý v stredu schválila vláda SR. Na rokovanie ho predložilo ministerstvo spravodlivosti.
Ministerstvo zdôvodnilo návrh zmien cieľom naplniť verejný prísľub premiéra Roberta Fica (Smer-SD) občanom SR ustanoviť ústavný právny prostriedok, uplatnením ktorého budú môcť aj občania ukončiť volebné obdobie Národnej rade SR a vyvolať konanie predčasných parlamentných volieb.
V ľudovom hlasovaní by občania rozhodovali, či bude Národná rada odvolaná počas svojho prebiehajúceho volebného obdobia pred jeho riadnym skončením. „Ide o výnimočný zásah do trvania poslaneckého mandátu, preto je viazaný na splnenie prísnych podmienok,“ zdôvodnilo ministerstvo. Má zabezpečiť konformné riešenie situácií, v ktorých dôjde k zásadnej strate dôvery verejnosti v zákonodarný orgán.
Ľudové hlasovanie by vyhlasoval prezident, ak by o to petíciou požiadalo aspoň 350.000 občanov, ktorí majú právo voliť do Národnej rady SR. „Takto stanovený počet podpisov predstavuje vysokú mieru občianskej podpory a zabezpečuje, že návrh na odvolanie Národnej rady je výrazom vážnej a široko rozšírenej spoločenskej požiadavky,“ zdôvodnil rezort.
Ľudové hlasovanie by nebolo možné vyhlásiť počas prvých a posledných šiestich mesiacov volebného obdobia Národnej rady ani posledných šiestich mesiacov volebného obdobia prezidenta. Rovnako by nebolo možné ani v období vojny a vojnového stavu.
„Ustanovuje sa pravidlo, podľa ktorého bude môcť byť ľudové hlasovanie o odvolaní Národnej rady vyhlásené a vykonané len jedenkrát v tom istom volebnom období,“ poukázal rezort v návrhu. Sľubuje si od toho zamedzenie zneužívania ľudového hlasovania.
Národná rada by sa ľudovým hlasovaním považovala za odvolanú, ak by za jej odvolanie hlasovala trojpätinová väčšina z počtu voličov zúčastnených na predchádzajúcich parlamentných voľbách. Takto stanovené pohyblivé kvórum vychádza z tézy, že parlament má odísť vtedy, keď je „naň nahnevaná“ viac než tesná väčšina aktívnych občanov.
V prípade odvolania by mal predseda parlamentu povinnosť vyhlásiť voľby v lehote siedmich dní od vyhlásenia výsledkov ľudového hlasovania. Krátka lehota reflektuje potrebu rýchlej reakcie na vzniknutý stav a minimalizácie obdobia, v ktorom je zákonodarný orgán odvolaný. Voľby by sa museli uskutočniť najneskôr do 110 dní od ich vyhlásenia. Ak by predseda parlamentu v tejto veci nebol činný, voľby by vyhlásil prezident najneskôr sedem dní po skončení lehoty predsedu Národnej rady SR. Odvolanej Národnej rade by volebné obdobie zaniklo dňom konania volieb. Parlament odvolaný občanmi v hlasovaní by musel počas zvyšku svojho fungovania zákony prijímať nadpolovičnou väčšinou všetkých poslancov.
Ústavný súd SR by mal rozhodovať o sťažnostiach proti výsledku ľudového hlasovania o odvolaní Národnej rady SR. V súvislosti s návrhom novely ústavy predložilo ministerstvo spravodlivosti i návrh zmien nadväzujúcej legislatívy. Z tých vyplýva, že by sťažnosť mohla podať aspoň pätina poslancov Národnej rady SR alebo petičný výbor, ktorý hlasovanie inicioval.
„Sťažnosť proti výsledku ľudového hlasovania o odvolaní Národnej rady Slovenskej republiky musí byť podaná Ústavnému súdu Slovenskej republiky najneskôr do desiatich dní od vyhlásenia výsledku ľudového hlasovania o odvolaní Národnej rady Slovenskej republiky,“ navrhuje rezort.
Zmeny zavádzajúce ľudové hlasovanie o odvolaní Národnej rady SR by mali vstúpiť do účinnosti až uplynutím volebného obdobia Národnej rady začatého v roku 2023.
Novela Ústavy SR sa zaoberá i slovenským posunkovým jazykom. Ústava by ho mohla uznať ako samostatný jazyk. Podrobnosti má ustanoviť zákon.
Okrem toho sa však návrh z dielne rezortu spravodlivosti zaoberá i novelou ústavy v súvislosti s odvolávaním člena Súdnej rady SR. Poukázal, že súčasné znenie umožňuje člena Súdnej rady kedykoľvek odvolať. Po novom by to malo byť možné v prípade zlého zdravotného stavu, zanedbávania povinností, odsúdenia za úmyselný trestný čin, odsúdenia na trest odňatia slobody alebo vymenovania do funkcie sudcu v prípade členov, ktorých vymenoval prezident, vláda alebo zvolil parlament.
Návrh novely Ústavy SR, ktorý by po prijatí umožnil občanom predčasne skončiť volebné obdobie a odvolať parlament, už do parlamentu priniesol aj koaličný Hlas-SD. Jeho návrh počíta s využitím referenda a obsahuje iné ustanovenia. Predseda parlamentu Richard Raši (Hlas-SD) v pondelok nevylúčil, že by plénum Národnej rady mohlo rokovať o oboch návrhoch.
Ministerstvo zdôvodnilo návrh zmien cieľom naplniť verejný prísľub premiéra Roberta Fica (Smer-SD) občanom SR ustanoviť ústavný právny prostriedok, uplatnením ktorého budú môcť aj občania ukončiť volebné obdobie Národnej rade SR a vyvolať konanie predčasných parlamentných volieb.
V ľudovom hlasovaní by občania rozhodovali, či bude Národná rada odvolaná počas svojho prebiehajúceho volebného obdobia pred jeho riadnym skončením. „Ide o výnimočný zásah do trvania poslaneckého mandátu, preto je viazaný na splnenie prísnych podmienok,“ zdôvodnilo ministerstvo. Má zabezpečiť konformné riešenie situácií, v ktorých dôjde k zásadnej strate dôvery verejnosti v zákonodarný orgán.
Ľudové hlasovanie by vyhlasoval prezident, ak by o to petíciou požiadalo aspoň 350.000 občanov, ktorí majú právo voliť do Národnej rady SR. „Takto stanovený počet podpisov predstavuje vysokú mieru občianskej podpory a zabezpečuje, že návrh na odvolanie Národnej rady je výrazom vážnej a široko rozšírenej spoločenskej požiadavky,“ zdôvodnil rezort.
Ľudové hlasovanie by nebolo možné vyhlásiť počas prvých a posledných šiestich mesiacov volebného obdobia Národnej rady ani posledných šiestich mesiacov volebného obdobia prezidenta. Rovnako by nebolo možné ani v období vojny a vojnového stavu.
„Ustanovuje sa pravidlo, podľa ktorého bude môcť byť ľudové hlasovanie o odvolaní Národnej rady vyhlásené a vykonané len jedenkrát v tom istom volebnom období,“ poukázal rezort v návrhu. Sľubuje si od toho zamedzenie zneužívania ľudového hlasovania.
Národná rada by sa ľudovým hlasovaním považovala za odvolanú, ak by za jej odvolanie hlasovala trojpätinová väčšina z počtu voličov zúčastnených na predchádzajúcich parlamentných voľbách. Takto stanovené pohyblivé kvórum vychádza z tézy, že parlament má odísť vtedy, keď je „naň nahnevaná“ viac než tesná väčšina aktívnych občanov.
V prípade odvolania by mal predseda parlamentu povinnosť vyhlásiť voľby v lehote siedmich dní od vyhlásenia výsledkov ľudového hlasovania. Krátka lehota reflektuje potrebu rýchlej reakcie na vzniknutý stav a minimalizácie obdobia, v ktorom je zákonodarný orgán odvolaný. Voľby by sa museli uskutočniť najneskôr do 110 dní od ich vyhlásenia. Ak by predseda parlamentu v tejto veci nebol činný, voľby by vyhlásil prezident najneskôr sedem dní po skončení lehoty predsedu Národnej rady SR. Odvolanej Národnej rade by volebné obdobie zaniklo dňom konania volieb. Parlament odvolaný občanmi v hlasovaní by musel počas zvyšku svojho fungovania zákony prijímať nadpolovičnou väčšinou všetkých poslancov.
Ústavný súd SR by mal rozhodovať o sťažnostiach proti výsledku ľudového hlasovania o odvolaní Národnej rady SR. V súvislosti s návrhom novely ústavy predložilo ministerstvo spravodlivosti i návrh zmien nadväzujúcej legislatívy. Z tých vyplýva, že by sťažnosť mohla podať aspoň pätina poslancov Národnej rady SR alebo petičný výbor, ktorý hlasovanie inicioval.
„Sťažnosť proti výsledku ľudového hlasovania o odvolaní Národnej rady Slovenskej republiky musí byť podaná Ústavnému súdu Slovenskej republiky najneskôr do desiatich dní od vyhlásenia výsledku ľudového hlasovania o odvolaní Národnej rady Slovenskej republiky,“ navrhuje rezort.
Zmeny zavádzajúce ľudové hlasovanie o odvolaní Národnej rady SR by mali vstúpiť do účinnosti až uplynutím volebného obdobia Národnej rady začatého v roku 2023.
Novela Ústavy SR sa zaoberá i slovenským posunkovým jazykom. Ústava by ho mohla uznať ako samostatný jazyk. Podrobnosti má ustanoviť zákon.
Okrem toho sa však návrh z dielne rezortu spravodlivosti zaoberá i novelou ústavy v súvislosti s odvolávaním člena Súdnej rady SR. Poukázal, že súčasné znenie umožňuje člena Súdnej rady kedykoľvek odvolať. Po novom by to malo byť možné v prípade zlého zdravotného stavu, zanedbávania povinností, odsúdenia za úmyselný trestný čin, odsúdenia na trest odňatia slobody alebo vymenovania do funkcie sudcu v prípade členov, ktorých vymenoval prezident, vláda alebo zvolil parlament.
Návrh novely Ústavy SR, ktorý by po prijatí umožnil občanom predčasne skončiť volebné obdobie a odvolať parlament, už do parlamentu priniesol aj koaličný Hlas-SD. Jeho návrh počíta s využitím referenda a obsahuje iné ustanovenia. Predseda parlamentu Richard Raši (Hlas-SD) v pondelok nevylúčil, že by plénum Národnej rady mohlo rokovať o oboch návrhoch.