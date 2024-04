Vláda navrhuje schváliť zákon o odstrele medveďov v skrátenom konaní

Bratislava 3. apríla (TASR) - Vláda navrhuje parlamentu schváliť návrh ústavného zákona o možnom odstrele rizikových medveďov v skrátenom legislatívnom konaní. Vyplýva to z materiálu, ktorý schválila na svojom stredajšom rokovaní.



"Návrh ústavného zákona reaguje primárne na opakujúce sa situácie, keď bol výskyt medveďa hnedého zaznamenaný v husto osídlených oblastiach či katastrálnych územiach obcí, ktoré nemožno vnímať ako oblasti prirodzeného výskytu medveďa hnedého," uviedol envirorezort.



Priblížil, že cieľom návrhu ústavného zákona je vytvoriť jednotný právny rámec, ktorým sa ustanovia osobitné výnimky upravujúce prípady, keď je potrebné, aby ochrana medveďa hnedého ustúpila vyššiemu celospoločenskému záujmu, a to ochrane života a zdravia človeka.



Ministerstvo životného prostredia ďalej tvrdí, že výrazné zvýšenie populácie medveďa na Slovensku si vyžaduje účinnú reguláciu, ktorá zabezpečí primeranú ochranu ľudí. "Ochrana rastlín a živočíchov nemôže byť nadradená ochrane života a zdravia človeka, pretože je to práve ochrana života a zdravia človeka, ktorá musí mať najvyššiu prioritu a byť favorizovaná z pozície ochrany SR," skonštatovalo.



Súčasný legislatívny rámec nie je podľa rezortu postačujúci na efektívnu a aktuálnu ochranu života a zdravia osôb na Slovensku.



Vláda minulý týždeň v stredu (27. 3.) schválila návrh ústavného zákona, ktorým sa stanovili podmienky, pri splnení ktorých možno pristúpiť k odstrelu medveďa. Zákon umožňuje v okolí miest a obcí vytvoriť 500-metrovú bezpečnostnú zónu. Ak sa bude medveď nachádzať v tejto zóne, bude možné pristúpiť k jeho likvidácii bez správneho konania.