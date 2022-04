Vláda navrhuje vymenovanie Martina Remeša za brigádneho generála

Bratislava 27. apríla (TASR) - Do hodnosti brigádneho generála by mal byť vymenovaný plukovník Martin Remeš. Brigádni generáli Peter Babiar a Róbert Tóth majú byť povýšení do vojenskej hodnosti generálmajora. Návrhy schválila vláda na stredajšom rokovaní.



Generálov vymenúva a povyšuje prezident. Návrhy predkladá hlave štátu vláda na návrh ministra obrany.