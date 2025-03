Vláda: Nelegálna migrácia cez slovenské hranice výrazne klesla

Bratislava 12. marca (TASR) - Nelegálna migrácia cez slovenské hranice v minulom roku klesla o vyše 94 percent. Sekundárna tranzitná migrácia o 99,9 percenta. Vyplýva to zo Správy o činnosti hlavného hraničného splnomocnenca Slovenskej republiky za rok 2024, ktorú v stredu vládny kabinet na rokovaní zobral na vedomie.



"Významný vplyv na aktuálny stav majú opatrenia zamerané na odhaľovanie nelegálnej migrácie a boj s prevádzačstvom prijaté vo viacerých krajinách na migračnej trase prechádzajúcej územím Slovenskej republiky, pričom najvýznamnejší dosah mali opatrenia zavedené v blízkosti srbsko-maďarskej štátnej hranice. Ich zavedením došlo k odklonu značného migračného tlaku na trasu prechádzajúcu cez Bosnu a Hercegovinu v smere do Chorvátska, Slovinska a ďalej do cieľových krajín. Súčasný migračný tlak v týchto krajinách je podobný tomu, aký bol na území Slovenskej republiky v posledných dvoch rokoch," uvádza sa v správe.



V súčasnosti na slovenskom území podľa materiálu dominuje nelegálna migrácia na slovensko-ukrajinských hraniciach. Zaznamenali tam nárast o vyše 280 percent, teda o 914 cudzincov. Cez túto hranicu prechádzajú mimo hraničných priechodov takmer výlučne muži v odvodovom veku.