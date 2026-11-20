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Vláda nesúhlasí s návrhom na odvolanie ministra J. Blanára
Vládny kabinet upozornil, že minister zahraničných vecí postupuje pri výkone funkcie podľa programového vyhlásenia vlády.
Autor TASR
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Bratislava 20. novembra (TASR) - Vláda SR nesúhlasí s opozičným návrhom na odvolanie ministra zahraničných vecí Juraja Blanára (Smer-SD). Rozhodla o tom na piatkovom zasadnutí, ktoré sa konalo formou per rollam. Návrh na vyslovenie nedôvery Blanárovi považuje vláda za neopodstatnený vo všetkých jeho častiach. Mimoriadna schôdza Národnej rady SR k návrhu na odvolanie ministra bude v utorok (24. 11.).
Vládny kabinet upozornil, že minister zahraničných vecí postupuje pri výkone funkcie podľa programového vyhlásenia vlády. „V tomto kontexte dôsledne presadzuje vo svojej pôsobnosti, ako aj v mene vlády SR suverénnu a aktívnu zahraničnú politiku a chráni slovenské národnoštátne záujmy, reagujúc tak na výzvy spojené s globálnou nestabilitou a novými hrozbami súvisiacimi najmä s vojenskými konfliktmi, osobitne s konfliktom v našom bezprostrednom susedstve,“ skonštatovali členovia vlády.
Vláda v súvislosti s bilaterálnym kontaktom s Ruskou federáciou poukázala na programovú zásadu zahraničnej politiky, že Slovenská republika „mieni suverénne, v kontexte členstva v Európskej únii a NATO, pokračovať v zahraničnej politike na všetky štyri svetové strany“. V materiáli vysvetlila aj účel a výsledky rokovania medzivládnej komisie pre hospodársku a vedecko-technickú spoluprácu medzi SR a Ruskou federáciou. „Vláda SR súčasne odmieta, aby sa budovala nová železná opona medzi Európskou úniou a Ruskom, a považuje za mimoriadne zásadné aj v tomto náročnom období udržiavať otvorený kontakt, k čomu slúži tiež zasadnutie medzivládnej komisie s dôrazom na hospodársku a energetickú spoluprácu,“ uviedli ministri.
V súvislosti s fungovaním zastupiteľských úradov SR v zahraničí vláda zdôraznila, že rezort diplomacie prehodnotil ich rozmiestnenie, pričom posudzoval opodstatnenosť ich existencie z hľadiska rôznych kritérií. Preto niektoré veľvyslanectvá zrušil a v iných štátoch boli zase zastupiteľské úrady zriadené. Na výhrady opozície o politických nomináciách na miesta vedúcich zastupiteľských úradov vláda reagovala, že ide o prax, ktorá je zaužívaná aj v zahraničnej službe SR. Poukázala na nominácie v minulosti.
Opozícia kritizuje Blanára aj za to, že mal vynechať polovicu zasadnutí Rady ministrov pre zahraničné veci. „V roku 2026 sa doposiaľ konalo osem zasadnutí rád ministrov a dve neformálne rokovania. Minister Juraj Blanár sa zúčastnil na šiestich z nich a na štyroch ho zastupoval štátny tajomník,“ reagovala vláda.
Odvolávanie Blanára iniciovalo PS, pridali sa k nemu všetky opozičné parlamentné strany. „Minister Juraj Blanár za tri roky svojho pôsobenia doviedol slovenskú diplomaciu na pokraj funkčnej a morálnej paralýzy,“ píšu poslanci v odôvodnení. Blanár podľa nich vymenil lojalitu voči Slovensku za lojalitu voči strane a premiérovi Robertovi Ficovi (Smer-SD), ktorý nadbieha Rusku a vydáva to za „politiku na všetky štyri svetové strany“. Opozícii tiež prekáža, že minister koncom októbra vycestoval do Moskvy rokovať o „rozvoji politických vzťahov“ a zároveň viedol rokovania komisie pre hospodársku a vedecko-technickú spoluprácu medzi SR a Ruskou federáciou. Výsledkom zahraničnej politiky súčasnej vlády je podľa PS izolácia, akú Slovensko nezažilo od vstupu do EÚ. Opozícia tiež kritizuje to, že uvoľnené miesta v diplomacii zapĺňajú politickí nominanti.
Vládny kabinet upozornil, že minister zahraničných vecí postupuje pri výkone funkcie podľa programového vyhlásenia vlády. „V tomto kontexte dôsledne presadzuje vo svojej pôsobnosti, ako aj v mene vlády SR suverénnu a aktívnu zahraničnú politiku a chráni slovenské národnoštátne záujmy, reagujúc tak na výzvy spojené s globálnou nestabilitou a novými hrozbami súvisiacimi najmä s vojenskými konfliktmi, osobitne s konfliktom v našom bezprostrednom susedstve,“ skonštatovali členovia vlády.
Vláda v súvislosti s bilaterálnym kontaktom s Ruskou federáciou poukázala na programovú zásadu zahraničnej politiky, že Slovenská republika „mieni suverénne, v kontexte členstva v Európskej únii a NATO, pokračovať v zahraničnej politike na všetky štyri svetové strany“. V materiáli vysvetlila aj účel a výsledky rokovania medzivládnej komisie pre hospodársku a vedecko-technickú spoluprácu medzi SR a Ruskou federáciou. „Vláda SR súčasne odmieta, aby sa budovala nová železná opona medzi Európskou úniou a Ruskom, a považuje za mimoriadne zásadné aj v tomto náročnom období udržiavať otvorený kontakt, k čomu slúži tiež zasadnutie medzivládnej komisie s dôrazom na hospodársku a energetickú spoluprácu,“ uviedli ministri.
V súvislosti s fungovaním zastupiteľských úradov SR v zahraničí vláda zdôraznila, že rezort diplomacie prehodnotil ich rozmiestnenie, pričom posudzoval opodstatnenosť ich existencie z hľadiska rôznych kritérií. Preto niektoré veľvyslanectvá zrušil a v iných štátoch boli zase zastupiteľské úrady zriadené. Na výhrady opozície o politických nomináciách na miesta vedúcich zastupiteľských úradov vláda reagovala, že ide o prax, ktorá je zaužívaná aj v zahraničnej službe SR. Poukázala na nominácie v minulosti.
Opozícia kritizuje Blanára aj za to, že mal vynechať polovicu zasadnutí Rady ministrov pre zahraničné veci. „V roku 2026 sa doposiaľ konalo osem zasadnutí rád ministrov a dve neformálne rokovania. Minister Juraj Blanár sa zúčastnil na šiestich z nich a na štyroch ho zastupoval štátny tajomník,“ reagovala vláda.
Odvolávanie Blanára iniciovalo PS, pridali sa k nemu všetky opozičné parlamentné strany. „Minister Juraj Blanár za tri roky svojho pôsobenia doviedol slovenskú diplomaciu na pokraj funkčnej a morálnej paralýzy,“ píšu poslanci v odôvodnení. Blanár podľa nich vymenil lojalitu voči Slovensku za lojalitu voči strane a premiérovi Robertovi Ficovi (Smer-SD), ktorý nadbieha Rusku a vydáva to za „politiku na všetky štyri svetové strany“. Opozícii tiež prekáža, že minister koncom októbra vycestoval do Moskvy rokovať o „rozvoji politických vzťahov“ a zároveň viedol rokovania komisie pre hospodársku a vedecko-technickú spoluprácu medzi SR a Ruskou federáciou. Výsledkom zahraničnej politiky súčasnej vlády je podľa PS izolácia, akú Slovensko nezažilo od vstupu do EÚ. Opozícia tiež kritizuje to, že uvoľnené miesta v diplomacii zapĺňajú politickí nominanti.