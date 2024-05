Vláda nesúhlasí s návrhom na odvolanie ministerky kultúry Šimkovičovej

Bratislava 9. mája (TASR) - Vláda nesúhlasí s návrhom na vyjadrenie nedôvery ministerke kultúry SR Martine Šimkovičovej (nominantka SNS). Na odmietnutí opozičného poslaneckého návrhu sa vláda uzniesla na štvrtkovom rokovaní per rollam.



O návrhu na odvolanie má Národná rada (NR) SR rokovať v piatok (10. 5.) ráno.



Návrh na vyslovenie nedôvery Šimkovičovej podali opoziční poslanci z PS a SaS ešte vo februári. Ministerka podľa nich neprimerane zasahuje do slobody kultúry svojimi výrokmi a krokmi. Problém vidia aj v zmene pri umeleckých fondoch, obávajú sa zničenia ich verejnoprávnej podstaty a nezávislosti.



Vláda v odôvodnení svojho stanoviska poukázala na to, že ministerka kultúry postupuje vo všetkých krokoch v zmysle programového vyhlásenia vlády na obdobie rokov 2023 - 2027. "Všetky prijaté opatrenia, zmeny, legislatívne návrhy a vyhlásenia sú v súlade s touto časťou," upozornil kabinet.



Rozporuje ďalej jednotlivé námietky, ktoré opozícia uviedla ako dôvody na vyjadrenie nedôvery ministerke. Vláda tak odmietla i tvrdenie, že Šimkovičová porušila a naďalej porušuje ústavný zákon o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov, a to v súvislosti s účinkovaním v TV Slovan. "Televízia Slovan od začiatku októbra 2023 nevykonáva žiadne aktivity. Používanie sociálnych sietí alebo špeciálnych platforiem na šírenie audiovizuálneho záznamu je bežným komunikačným kanálom, ktoré má právo využívať každý občan Slovenskej republiky," zdôvodnila vláda.