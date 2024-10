Vláda nesúhlasí s návrhom na odvolanie Z. Dolinkovej

Bratislava 1. októbra (TASR) - Vláda nesúhlasí s návrhom na odvolanie ministerky zdravotníctva SR Zuzany Dolinkovej (Hlas-SD). Považuje ho za neopodstatnený vo všetkých jeho častiach a nevidí žiaden dôvod na vyslovenie nedôvery ministerke. Kabinet sa na tom uzniesol na pondelkovom (30. 9.) rokovaní.



"Vláda SR predložený návrh vníma ako súčasť deštruktívnej opozičnej politiky a odmieta snahy opozície, ktorá po troch rokoch vládnutia rozložila slovenské zdravotníctvo, prenášať zodpovednosť za situáciu v slovenskom zdravotníctve na ministerku zdravotníctva," poznamenal vládny kabinet. Zdôraznil, že Dolinková disponuje plnou dôverou premiéra aj celej vlády pri plnení všetkých úloh, ktoré jej plynú z funkcie ministerky zdravotníctva.



Vláda odmietla námietky, ktoré opozícia uviedla ako dôvody na vyjadrenie nedôvery ministerke. V súvislosti s dôvodmi týkajúcimi sa stavu Fakultnej nemocnice Trenčín vláda okrem iného pripomenula, že vo vzorkách pitnej vody odobraných v nemocnici nebola zistená prítomnosť baktérie Legionella species. Tiež, že rekonštrukciu a modernizáciu kotolne a rozvodov tepla v nemocnici vykonali v súlade s koncesnou zmluvou, ktorá je platná. Diskusie o "kolapse" kardiologického oddelenia sú podľa vlády kauzou, ktorú v súčasnosti šíri iba opozícia, keďže žiadny kolaps nehrozí.



Kabinet tiež zdôraznil, že v rámci plánu obnovy ministerstvo zdravotníctva plní všetky stanovené míľniky. Ministerka zároveň podľa vládneho kabinetu od svojho nástupu do funkcie aktívne komunikuje a rieši nepriaznivé výsledky Všeobecnej zdravotnej poisťovne (VšZP). Poukázal tiež na to, že Dolinková rieši problémy v sektore a pracuje na viacerých reformách, ktoré boli ohrozené v dôsledku krokov bývalých vlád. Kabinet zároveň zásadne nesúhlasí s tvrdením, že ministerka zdravotníctva ustupuje dezinformáciám a medicíne založenej na dôkazoch či podniká kroky vedúce k politizácii nezávislých inštitúcií.



Návrh na odvolanie Dolinkovej podala opozícia v septembri. Skritizovali ju okrem iného za stav v trenčianskej nemocnici a manažérske zlyhania pri projektoch financovaných z plánu obnovy. Ministerke vyčítali i negatívne hospodárenie štátnej Všeobecnej zdravotnej poisťovne. Dolinková kritiku a dôvody jej odvolávania odmietla. Je pripravená obhajovať sa v pléne NR SR. To má o návrhu na jej odvolanie rokovať na záver aktuálnej schôdze.