Vláda nesúhlasí s návrhom na odvolanie ministra spravodlivosti B.Suska

Bratislava 1. októbra (TASR) - Vláda SR nesúhlasí s opozičným návrhom na odvolanie ministra spravodlivosti Borisa Suska (Smer-SD). Uzniesla sa na tom na pondelňajšom (30. 9.) rokovaní per rollam. Návrh považuje za neopodstatnený vo všetkých jeho častiach.



"Všetky opozičné výhrady: novely trestných kódexov vrátane legislatívneho procesu ich schvaľovania, ktorý trval tri mesiace, zrušenie toxického prvku - Úradu špeciálnej prokuratúry, úpravy trestných sadzieb a výšky škôd ústavný súd pochoval a potvrdil ústavnosť postupu ministra spravodlivosti a celej vlády SR," zdôvodňuje vláda vo svojom stanovisku.



Podanie dovolania ministrom v prípade právoplatne odsúdeného bývalého špeciálneho prokurátora Dušana Kováčika považuje vláda za využitie jeho právomoci v absolútnom súlade so zákonom.



Odvolanie Suska iniciovali opoziční poslanci. Namietali okrem iného jeho rozhodnutie podať dovolanie v prípade Kováčika a prerušiť jeho výkon trestu odňatia slobody až do rozhodnutia Najvyššieho súdu SR o dovolaní. Šéf rezortu spravodlivosti si za svojimi krokmi stojí. Poslanci Národnej rady SR majú o návrhu rokovať na aktuálnej schôdzi parlamentu.