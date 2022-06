Vláda nesúhlasí s návrhom na vyslovenie nedôvery J. Budajovi

Bratislava 22. júna (TASR) - Vláda nesúhlasí s návrhom opozičných poslancov na odvolanie ministra životného prostredia Jána Budaja (OĽANO) z funkcie. Rozhodla o tom na svojom stredajšom rokovaní.



"Vláda SR nevidí žiadny dôvod na vyslovenie nedôvery ministrovi životného prostredia SR Jánovi Budajovi a plne ho podporuje vo výkone funkcie," uviedol kabinet v stanovisku. Návrh vníma vláda ako súčasť politického boja a odmieta politizáciu témy synantropizácie niektorých medveďov.



Vláda v odôvodnení konštatuje, že pre ňu aj ministra bude prvoradá bezpečnosť občanov. Odmieta tiež politizáciu problémov spojených s medveďom hnedým. "Slovensko, ako aj ostatné krajiny EÚ, sa riadia európskymi právne záväznými aktami, ktoré zakazujú úmyselne usmrcovať medveďa hnedého v jeho prirodzenom areáli, úmyselne ho odchytávať a zraňovať," ozrejmila v materiáli.



Medveď hnedý je na Slovensku prísne chráneným druhom. Pri predvstupových rokovaniach do Európskej únie nebol pri tomto druhu požadovaný regulačný odlov, a preto nie je na Slovensku možné realizovať odstrel medveďa. "Usmrtenie tohto chráneného druhu je možné len v prípade, ak sú splnené presne stanovené požiadavky. Toto stanovisko je potvrdené aj nálezmi Ústavného súdu SR z roku 2018," poukázala vláda.



Skupina poslancov vyčíta ministrovi schválenie reformy národných parkov či prerokovanie nových území európskeho významu. "Táto povinnosť vyplýva pre SR z jej záväzkov dojednaných pri predvstupových rokovaniach do EÚ. Voči SR je pre nečinnosť predchádzajúcich vlád vedené zo strany Európskej komisie," píše sa v materiáli.



Dôvodom na odvolanie ministra je aj zlyhanie pri riešení ekologickej havárie na rieke Slaná. Vláda ho považuje za neopodstatnený. Budaj podľa poslancov bráni budovaniu kanalizácii v obciach na východnom Slovensku. Vládny kabinet pripomína, že od nástupu Budaja bolo celkovo podporených 202 projektov budovania či obnovy kanalizácií, čistiarní odpadových vôd a vodovodov v sume 223,6 milióna eur. V procese schvaľovania sú ďalšie projekty v sume 96,2 milióna eur.



Opoziční poslanci podali návrh na odvolanie Budaja v piatok 17. júna. V zmysle rokovacieho poriadku musí predseda parlamentu Boris Kollár (Sme rodina) zvolať schôdzu do siedmich dní od podania návrhu.