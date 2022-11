Vláda nesúhlasí s návrhom na vyslovenie nedôvery R. Mikulcovi

Bratislava 9. novembra (TASR) - Vláda nesúhlasí s návrhom skupiny poslancov Národnej rady (NR) SR na vyslovenie nedôvery ministrovi vnútra Romanovi Mikulcovi (OĽANO). Rozhodla o tom na svojom stredajšom rokovaní.



Vláda považuje návrh za politicky motivovaný, podložený nepravdivými a zavádzajúcimi informáciami so snahou o diskreditáciu ministra vnútra. "Roman Mikulec svoju funkciu vykonáva a z nej vyplývajúce úlohy plní profesionálne a odborne, so zreteľom na občana. Úlohy ním riadeného rezortu sú postavené najmä na ochrane ústavného zriadenia, verejného poriadku, majetku a bezpečnosti vrátane ochrany štátnych hraníc," skonštatovala vláda.



Vládny kabinet sa razantne ohradzuje a odmieta všetky tvrdenia poslanca NRSR Roberta Fica (Smer-SD) a ďalších opozičných poslancov, ktorí tento raz zneužili problematiku nelegálnej migrácie. "Rezort vnútra, a rovnako tak minister vnútra, od začiatku túto problematiku aktívne a kontinuálne vysvetľujú a zároveň sa starajú o základné potreby nelegálnych migrantov v našej krajine," uviedla vláda.



Vysvetľuje, že súčasná prítomnosť nelegálnych migrantov na Slovensku je priamym dôsledkom zavedenia hraničných kontrol Česka na spoločnej vnútornej hranici Schengenu. Česká strana to urobila protiprávne, v rozpore s európskymi právnymi rámcami a Schengenským kódexom. "Urobila tak napriek svojmu sľubu a výslovnej dohode z predchádzajúcich rokovaní, že sa tak nestane, resp. že to môže byť a bude až jej posledný krok," skonštatovala.



Vláda deklaruje, že doterajšie kroky rezortu v oblasti migrácie podporuje a stojí za nimi.