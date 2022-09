Vláda nesúhlasí s odvolaním ministra vnútra R. Mikulca

Bratislava 13. septembra (TASR) - Vláda nesúhlasí s návrhom skupiny poslancov Národnej rady SR na vyslovenie nedôvery ministrovi vnútra Romanovi Mikulcovi (OĽANO). Kabinet o tom rozhodol na utorkovom on-line rokovaní.



Vláda to považuje za politicky motivovaný útok, ktorý je podložený nepravdivými informáciami. "Roman Mikulec si robí svoju prácu profesionálne a odborne so zreteľom na občana a jeho pomoci na prvom mieste," skonštatovala.



Mimoriadna schôdza parlamentu k odvolávaniu Mikulca sa má začať v utorok o 13.00 h. Odvolávanie inicioval opozičný Smer-SD. Predseda strany Robert Fico koncom augusta hovoril o podozreniach z rodinkárstva a údajného zasahovania ministra do vyšetrovaní Národnej kriminálnej agentúry.