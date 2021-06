Vláda nesúhlasí s poslaneckým návrhom na odvolanie I. Matoviča

Bratislava 29. júna (TASR) - Vláda nesúhlasí s návrhom skupiny poslancov Národnej rady (NR) SR na vyslovenie nedôvery podpredsedovi vlády SR a ministrovi financií SR Igorovi Matovičovi (OĽANO). Stanovisko k návrhu skupiny poslancov NR SR schválil vládny kabinet na utorkovom online rokovaní.



Návrh skupiny poslancov NR SR na vyslovenie nedôvery Igorovi Matovičovi vláda vníma ako účelový populizmus navrhovateľov, ktorí zneužívajú ťažké obdobie pandemickej krízy na zvyšovanie napätia, vyvolávanie nepokojov a destabilizáciu spoločnosti.



Navrhovatelia majú podľa vlády na to dva hlavné dôvody. Tým prvým je strach pred spravodlivosťou. "Je príznačné, že o nehospodárnom nakladaní s verejnými zdrojmi hovoria poslanci zo strany Smer-SD a jej politickej odnože strany Hlas-SD. Práve počas vlád strany Smer-SD a jej 'dcérskej organizácie' Hlas-SD dochádzalo k monštruóznemu rozkrádaniu štátu," uvádza sa stanovisku kabinetu.



Tým druhým dôvodom je podľa vlády permanentná snaha strany Smer-SD a jej pobočky Hlas-SD o zneužívanie mimoriadne ťažkej pandemickej situácie na bezohľadné vytĺkanie politického kapitálu za každú cenu, bez ohľadu na to, koľko ľudských životov to bude stáť a na to, aké veľké ekonomické straty to občanom SR spôsobí.



Matovič podľa vlády zdedil krajinu po rokoch vládnutia strán Smer-SD a Hlas-SD s vysokým verejným dlhom, podvyživeným zdravotníctvom, zdecimovanými štátnymi hmotnými rezervami a bez plánov a stratégií na zvládanie takýchto mimoriadnych pandemických situácií. Od prvej chvíle viedla vláda pod vedením Igora Matoviča intenzívny boj za ochranu zdravia a životov obyvateľov, zatiaľ čo opozícia permanentne spochybňovala prijímané opatrenia, niektorí jej predstavitelia verejne porušovali protiepidemické opatrenia a vedome a cielene tak prispievali k celkovému zvyšovaniu napätia a zhoršovaniu atmosféry v spoločnosti.



Aj nákup vakcíny Sputnik V bol podľa stanoviska vlády motivovaný vyhodnotením aktuálnej situácie a dostupných možností. V čase dojednania zmluvy o dodávke vakcíny Sputnik V na Slovensko totiž všetky štáty EÚ čelili veľkému nedostatku vakcín, denne zomieralo na ochorenie COVID-19 100 ľudí a na Slovensku bol podľa prieskumov renomovaných prieskumných spoločností vysoký záujem o očkovanie touto vakcínou. Z týchto dôvodov sa nákup vakcíny Sputnik V ukazoval ako najdostupnejšie riešenie kritickej situácie v danom čase.



Predkladatelia návrhu podľa stanoviska vlády označujú celoplošný lockdown za správnu alternatívu k spochybňovanému celoplošnému testovaniu bez toho, že by porovnali spoločenské náklady.



Podľa vlády je správanie Igora Matoviča, ktorý pri riadení boja s pandémiou podriadil celé svoje úsilie snahe o ochranu zdravia a života občanov Slovenska a minimalizáciu ekonomických škôd, v ostrom protiklade k postojom parlamentnej opozície.