Matovič: Vláda nevyhovie novým požiadavkám LOZ k platom

Bratislava 19. novembra (TASR) - Vláda nesúhlasí s návrhom Lekárskeho odborového združenia (LOZ) navýšiť koeficient za odpracované roky praxe všetkým lekárom na 0,03-násobok priemernej mzdy. Platí jej pôvodná ponuka, že základný plat atestovaného lekára s 10-ročnou praxou by mohol stúpnuť o 25 percent a atestovaného lekára s 20-ročnou praxou o 35 percent. Na tlačovej konferencii o tom informoval minister financií Igor Matovič (OĽANO).



Deklaruje, že vláda je pripravená kedykoľvek s LOZ znovu rokovať. Avizoval, že sa im ozvú hneď po tlačovej konferencii. "Keď povedia rokujme dnes, budeme rokovať dnes, keď zajtra ráno, tak zajtra ráno, na obed alebo večer. Ale za ponukou si v prípade ôsmej otázky stojíme. Naozaj sa chceme pozrieť rovno do očí aj ostatným 470.000 zamestnancom, nie len tým desiatkam tisíc iných zdravotníkov, a preto naša ponuka zo strany vlády je konečná," povedal Matovič.



Podotkol, že je to férová ponuka a vláda sa nemá za čo hanbiť. To, že lekári žiadajú viac a vyhrážajú sa kolabovaním nemocníc je podľa neho neľudské a "v rozpore s Hippokratovou prísahou". Dodal, že za ponukou stojí aj hnutie Sme rodina, ktoré ju rovnako považuje za definitívnu.



Premiér Eduard Heger (OĽANO) dodal, že vláda je pripravená rokovať aj o ostatných siedmich požiadavkách lekárskych odborárov. "Z toho, čo sme počuli, mali sme pocit, že je to len otázka nejakých slovíčok," skonštatoval. Odmieta tvrdenia LOZ, že vláda nechcela rokovať počas víkendu. Odborári podľa jeho slov na stredajšom (16. 11.) rokovaní požiadali o viac času, aby dodatočné ponuky predstavili lekárom. "Boli sme pripravení rokovať cez víkend, ale ochota zo strany LOZ nebola," uviedol premiér.



Naposledy rokovali odborári s vládou v stredu (16. 11.), k dohode nedošlo. Minister financií po rokovaní informoval o dodatočnej ponuke na zvýšenie platov lekárov v nemocniciach. Lekárski odborári v sobotu informovali, že sú ochotní ponuku prijať, ak vláda navýši koeficient za odpracované roky praxe a predstaví riešenia ostatných siedmich požiadaviek. Ponuku časovo obmedzili do 30. novembra.



Začiatkom októbra malo podať hromadné výpovede vyše 2100 lekárov z 31 slovenských nemocníc. Lekárski odborári výpovede vysvetlili nesúhlasom s aktuálnymi podmienkami v systéme. Trvajú na splnení ôsmich požiadaviek, ktoré navrhli na zlepšenie situácie v sektore. Najbližšie rokovanie vlády s lekárskymi odborármi sa má uskutočniť v pondelok (21. 11.) o 10.00 h na Úrade vlády SR.