Novela zákona má zmierniť povinnosti štatistických výkazov

Bratislava 28. apríla (TASR) – Novelou zákona o štátnej štatistike sa zmiernia v období mimoriadnej situácie a núdzového stavu povinnosti štatistických výkazov. Vyplýva to z návrhu predsedu Štatistického úradu SR Alexandra Balleka, ktorý na dnešnej schôdzi schválila vláda. Parlament by novelu mal prerokovať v skrátenom legislatívnom konaní. Mala by nadobudnúť účinnosť dňom vyhlásenia.



Cieľom návrhu zákona je podľa ŠÚ SR pomoc podnikateľom a ostatným spravodajským jednotkám spočívajúca v možnosti orgánov vykonávajúcich štátnu štatistiku vydávať opatrenia, ktoré v súčasnej vládou vyhlásenej mimoriadnej situácii a bezprostredne po nej modifikujú ich spravodajskú povinnosť.



Naliehavosť prijatia návrhu zákona vyplýva z aktuálnej situácie z dôvodu ochorenia COVID-19 na území Slovenskej republiky, ktorá si vyžaduje prijať dočasné opatrenia v oblasti štátnej štatistiky a umožniť tak spravodajským jednotkám, aby sa sústredili na riešenie najvážnejších dosahov pandémie na ich vlastnú činnosť.



Keďže opatrenia v oblasti realizácie štatistických zisťovaní sú už na vnútroštátnej úrovni reálne prijímané, je podľa ŠÚ SR potrebné zabezpečiť ich jednotnosť a adekvátnosť. Zároveň bola zvolená taká úprava, aby orgány vykonávajúce štatistické zisťovania mohli prijímať takéto opatrenia aj v obdobných situáciách v budúcnosti.