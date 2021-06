Vláda sa oboznámila s úlohami z plánu pre problémy s alkoholom

Bratislava 30. júna (TASR) – Vláda sa na svojom stredajšom zasadnutí oboznámila s plnením úloh jednotlivých rezortov vyplývajúcich z Národného akčného plánu pre problémy s alkoholom na roky 2013 až 2020. Informatívny materiál predložilo na rokovanie Ministerstvo zdravotníctva SR.



Z výsledkov prieskumov, ktoré sa na Slovensku uskutočnili, vyplýva postupný pokles užívania alkoholu v niektorých ukazovateľoch. „Pozitívny vývoj sa premietol aj do dát vo vzťahu k užívaniu alkoholu u detí a mládeže. Podľa štúdie HBSC (Health Behaviour in School-aged Children) sa od roku 2014 znížil podiel 15-ročných školákov, ktorí uviedli, že mali skúsenosť s alkoholom," uvádza sa v schválenom materiáli.



Prieskumy TAD 2 (tabak-alkohol-drogy) poukazujú na to, že od roku 2014 je tiež zriedkavejšie pitie spôsobom, keď sa respondent opil a nevedel, čo robí. Na základe prieskumov u respondentov starších ako 14 rokov podľa materiálu možno zhodnotiť, že od roku 2013 sa zvýšil podiel tých, ktorí uviedli, že nekonzumujú pivo alebo víno alebo tieto alkoholické nápoje konzumujú zriedkavo.



Na plnení jednotlivých úloh sa podieľali okrem Ministerstva zdravotníctva SR aj Ministerstvo dopravy a výstavby SR, Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR, Ministerstvo kultúry SR, Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR, Ministerstvo spravodlivosti SR či Ministerstvo obrany SR.