Vláda odobrila nákup bojových obrnených vozidiel 8x8

Bratislava 30. marca (TASR) - Slovensko nakúpi od Fínska 76 bojových obrnených vozidiel (BOV) 8x8. Vláda v stredu schválila vyhodnotenie zaslaných ponúk v tendri a uložila ministrovi obrany do 30. septembra uzatvoriť potrebné zmluvné dokumenty.



Minister obrany SR Jaroslav Naď (OĽANO) po rokovaní spresnil, že Slovensko kúpi fínske vozidlá Patria AMVXP, ktoré obstáli vo vyhodnotení najlepšie. Celková cena za zákazku vrátane vozidiel infraštruktúry a munície je 447 miliónov eur. "Vzhľadom na charakter medzivládneho kontraktu mám mandát podpísať zmluvu s fínskou vládou do konca septembra tohto roku," uviedol Naď.



Prvé vozidlá majú prísť do ôsmich mesiacov od podpísania kontraktu.



Naď upozornil, že akvizícia je spojená s využitím slovenského obranného priemyslu. "Na samotnom vozidle bude slovenská spoločnosť dodávať kanón, vežu, komunikačno-informačné systémy, taktiež bude dodávať muníciu, realizovať zváranie a aj finalizovať vozidlo ako také, takže s výnimkou podvozku prakticky všetko," dodal minister.



V tendri prišlo celkovo päť ponúk, náklady potrebné na obstaranie BOV 8x8 v tejto fáze boli v závislosti od vybraného riešenia a ponuky v rozmedzí od 429.034.000 eur s DPH do 482.820.000 eur s DPH, vyhodnocovali sa komplexné ekonomicko-technické parametre.