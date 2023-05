Vláda odobrila návrh o zabránení dvojitého zdanenia s Azerbajdžanom

Bratislava 31. mája (TASR) – Slovensko by malo mať zmluvu o zabránení dvojitého zdanenia a zabránení daňovým únikom v oblasti daní z príjmov aj s Azerbajdžanskou republikou. Jej návrh v stredu odsúhlasila vláda, ktorá vzhľadom na to, že ide o medzinárodnú zmluvu, odporučila prezidentke Zuzane Čaputovej splnomocniť predsedu vlády Ľudovíta Ódora a alternatívne ďalších štátnych úradníkov k jej podpisu.



"Cieľom zmluvy je vytvoriť právny rámec pre rozvoj všestranných a vzájomne výhodných hospodárskych vzťahov. Jej uplatňovaním bude právo na zdaňovanie príjmov rozdelené objektívne medzi oba zmluvné štáty," uviedlo ministerstvo financií v predkladacej správe k návrhu zmluvy.



Zmluva rieši prekrývanie daňových sústav Slovenskej republiky a Azerbajdžanskej republiky a eliminuje nadmerné daňové zaťaženie, ktoré by v prípade absencie takejto zmluvy vzniklo dvojitým právnym zdanením toho istého príjmu. Odsúhlasiť ju musí aj Národná rada (NR) SR.