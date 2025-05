Vláda odobrila návrh cezhraničnej spolupráce záchranárov SR a ČR

Bratislava/Handlová 15. mája (TASR) - Slovenskí a českí záchranári by mohli v prihraničných oblastiach spolupracovať. Vyplýva to z rámcovej zmluvy medzi krajinami o cezhraničnej spolupráci v oblasti záchrannej zdravotnej služby (ZZS), ktorú vláda odobrila na štvrtkovom výjazdovom rokovaní v Handlovej. Zmluvou by sa podľa Ministerstva zdravotníctva (MZ) SR mohla zabezpečiť najlepšia dostupnosť ZZS v prihraničných oblastiach.



"Zmluva sa bude vzťahovať na prihraničné územie Bratislavského, Trnavského, Trenčianskeho a Žilinského samosprávneho kraja a v ČR pre Juhomoravský kraj, Zlínsky kraj a Moravskosliezsky kraj," ozrejmil rezort zdravotníctva.



ZZS by mala byť podľa zmluvy poskytovaná pri udalosti s hromadným postihnutím osôb alebo pri kritickom stave osoby. "Neodkladná zdravotná starostlivosť v mieste zásahu a preprava fyzickej osoby v ohrození života alebo zdravia do vhodného zdravotníckeho zariadenia sa bude poskytovať na základe vyhodnoteného tiesňového volania a žiadosti zmluvnej strany," ozrejmilo ministerstvo.



Vysvetlilo, že spolupráca by sa mohla realizovať na základe žiadosti príslušného operačného strediska ZZS jednej zmluvnej strany o spoluprácu a akceptácie tejto žiadosti príslušným operačným strediskom ZZS druhej zmluvnej strany. "Na konkretizáciu cezhraničnej spolupráce podľa tejto zmluvy sa budú uzatvárať dohody o cezhraničnej spolupráci," dodal rezort.