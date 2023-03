VIDEO: Vláda odobrila novelu Trestného zákona

Bratislava 22. marca (TASR) - Novelu Trestného zákona, ktorá kladie okrem iného dôraz na ukladanie alternatívnych trestov, odlíšenie dílerov od užívateľov drog, restoratívnu justíciu či harmonizáciu trestných sadzieb, schválila vláda na svojom stredajšom zasadnutí. Návrh z dielne rezortu spravodlivosti tak smeruje do parlamentu. Ide o najväčšiu novelu Trestného zákona od rekodifikácie v roku 2005.



"Táto novela Trestného zákona tak, ako bola kvalitne a dlho pripravovaná, posúva SR smerom k moderným európskym krajinám," zdôraznil dočasne poverený premiér Eduard Heger. "Ide o návrh, ktorý získal podporu širokej odbornej verejnosti," povedal dočasne poverený šéf rezortu spravodlivosti Viliam Karas. Jedným z cieľov legislatívy je podľa neho aj zmena prístupu k mladistvým a prvý raz trestaným osobám.



Pre ministra je kľúčové, aby navrhovaná legislatíva získala podporu naprieč celým politickým spektrom. "Nebudem spokojný, ak tento zákon nebude mať v Národnej rade SR ústavnú väčšinu," zdôraznil.



"Novelu Trestného zákona plne podporujeme," uviedol dočasne poverený minister vnútra Roman Mikulec. Poukázal tiež na to, že po prijatí novely Trestného zákona by mohla prísť na rad aj modernizácia Trestného poriadku.



Ukladanie trestov nespojených s odňatím slobody má byť po novom jednoduchšie. Preferovať sa majú najmä pri prvý raz trestaných osobách, ktoré spáchali prečiny. Súdy by tiež mohli znížením trestu zohľadňovať nahradenie škody poškodenému.









V súčasnosti chýba podľa Karasa v súvislosti s ukladaním alternatívnych trestov personálna a technická infraštruktúra. "Technicko-právne a administratívne prekážky odstraňujeme právnou úpravou," podotkol s tým, že sa má zároveň zvýšiť počet probačných úradníkov z 80 na takmer 300. "Zavedie sa tým reálna probačná služba, ktorá je dnes podvyživená," dodal.



Novela prináša zmeny aj pri drogových trestných činoch, kde sa okrem iného odlišuje trestanie užívateľov drog od ich výrobcov. Návrh tiež sprísňuje postih jazdy pod vplyvom alkoholu. Navrhuje sa tiež zaviesť krátkodobé tresty odňatia slobody.



Návrh novely Trestného zákona predložila za rezort spravodlivosti ešte vlani v septembri opätovne do medzirezortného pripomienkového konania exministerka Mária Kolíková (SaS). Na vyhodnocovaní stoviek pripomienok sa zúčastňovalo viac ako 100 expertov na trestné právo, prípadne iné odvetvia práva a iné vedné odbory. Súčasný šéf rezortu vo februári deklaroval, že sa podarilo dosiahnuť kompromis naprieč celou odbornou komunitou a ide o historickú šancu modernizovať slovenskú trestnú politiku a posunúť ju viac smerom k jej európskym základom. Legislatívny návrh má viac ako 440 novelizačných bodov a upravuje sa ním aj niekoľko ďalších zákonov.