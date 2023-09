Odobrili plán úspor v zdravotníctve, nemocnice a lekári ich odmietajú

Bratislava 27. septembra (TASR) - Vláda v stredu schválila plán opatrení k možným úsporám v zdravotníctve, s ktorými počíta revízia výdavkov. Do roku 2030 možno podľa nej ušetriť 426 miliónov eur z verejného zdravotného poistenia. Implementačný plán namietali viaceré zdravotnícke organizácie, celkové úspory nepovažujú za reálne. Plnenie niektorých opatrení chcelo posunúť aj ministerstvo zdravotníctva.



Naplnenie implementačného plánu prispeje podľa úradu vlády k zlepšeniu stavu zdravotníctva na Slovensku. S najväčšími úsporami sa počíta napríklad pri nákladoch na lieky a dietetické potraviny, v oblasti špecializovanej ambulantnej starostlivosti či spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek. Návrh šiel na rokovanie kabinetu s viacerými rozpormi.



Celková suma úspor je podľa Asociácie nemocníc Slovenska pre sektor likvidačná. "Je destabilizačným prvkom a zníži dostupnosť zdravotnej starostlivosti pre pacientov v SR," podotkla v medzirezortnom pripomienkovom konaní. Upozornila, že nezohľadňuje rozpočet pre zdravotníctvo. Úrad vlády reagoval, že výška úspor pre rok 2023 je naviazaná na rozpočet verejnej správy na roky 2023 až 2025. "Tieto úspory boli aktualizované v septembri 2022," podotkol. Avizuje, že ak vyhodnotenie tohto roka preukáže z objektívnych faktorov vykonanie zmien úsporných potenciálov, vydá sa odporúčanie na aktualizáciu opatrení.



Návrh odmietajú aj Asociácia súkromných lekárov SR a Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení SR. "V súčasnosti podľa nás nie je čo revidovať, zdravotnícke zariadenia sú z pohľadu financií a personálneho obsadenia poddimenzované, nie je možné ani sanovať stav, a nie ešte realizovať rozvoj," podotkli. Opatrenia podľa nich povedú k destabilizácii systému s odlevom personálu do okolitých krajín, ktoré o šetrení neuvažujú.



Asociácie zároveň poukázali na potrebu dofinancovania sektora. Úrad vlády v tejto súvislosti skonštatoval, že nemá mandát na zostavenie rozpočtu. "Výška dofinancovania je predmetom rokovania s Ministerstvom financií (MF) SR a Ministerstvom zdravotníctva (MZ) SR a nesúvisí s implementačnými krokmi predloženého materiálu," doplnil. Cieľom revízie nie je podľa neho zdroje znížiť, ale ich efektívne alokovať.



Termíny míľnikov úsporných opatrení zase namietal rezort zdravotníctva. Poukázal na to, že niektoré sa majú splniť už tento rok, čo je podľa neho nerealistické. Odhady úspor preto odporúčal posunúť na roky 2024 až 2026. Úrad vlády reagoval, že všetky zmeny sa zohľadnia v hodnotení súhrnných implementačných správ v rokoch 2022 až 2025. "O tom, akým spôsobom budú zapracované navrhované odporúčania zo súhrnných implementačných správ do rozpočtu v ďalších rokoch, je v rukách MF SR a MZ SR," dodal.