Vláda odobrila poslanecký návrh SNS o úpravách v chránených územiach

Bratislava 21. mája (TASR) - Vláda na stredajšom rokovaní odobrila úpravy v chránených územiach, ktoré v novele zákona o ochrane prírody a krajiny predložili poslanci za SNS. Návrh je v druhom čítaní. Novela podľa Ministerstva životného prostredia (MŽP) SR posilní práva súkromných vlastníkov pozemkov, zjednoduší chov hospodárskych zvierat v chránených územiach a zlepšiť má aj transparentnosť a predvídateľnosť v procesoch ochrany prírody. TASR o tom informovali z odboru komunikácie MŽP.



Podľa štátneho tajomníka envirorezortu Filipa Kuffu je cieľom novej legislatívy zachovávať tradičné hodnoty v národných parkoch vrátane pasenia, napájania či nocovania hospodárskych zvierat na voľných ležoviskách aj na území národných parkov. „Zároveň posilňujeme práva vlastníkov pozemkov, podporujeme tradičné formy hospodárenia vrátane súžitia ľudí s prírodou tak, ako to funguje v Rakúsku, Švajčiarsku či ďalších vyspelých štátoch Európy,“ myslí si Kuffa.



Novou legislatívou sa má podľa MŽP zosúladiť proces vyhlasovania území európskeho významu s princípmi právneho štátu a ochrany vlastníckych práv. Vytvára sa tiež priestor na aktívnu spoluprácu medzi orgánmi ochrany prírody a vlastníkmi pozemkov.



Návrh SNS hovorí o tom, že na území s druhým stupňom ochrany sa má zakázať hospodárska činnosť na pozemkoch bez preukázania právneho dôvodu na ich užívanie a predchádzajúceho písomného súhlasu vlastníka alebo správcu pozemku. Na území s druhým stupňom ochrany by sa už nevyžadoval súhlas orgánu na pasenie, napájanie, preháňanie a nocovanie hospodárskych zvierat na voľných ležoviskách, ako ani na ich ustajnenie mimo stavieb alebo zariadení pri veľkosti stáda nad 30 dobytčích jednotiek. Na území s tretím stupňom ochrany by bolo zakázané zbierať huby alebo rastliny vrátane ich plodov s výnimkou vlastníkov, správcov a nájomcov pozemkov. Návrhom chcú poslanci tiež precizovať zákaz organizovania verejných podujatí na územiach s tretím stupňom ochrany.



Po novom by sa takisto napríklad na území so štvrtým stupňom ochrany nevyžadoval súhlas orgánu ochrany prírody na pasenie, napájanie, preháňanie a nocovanie hospodárskych zvierat na voľných ležoviskách ani na chytanie, usmrtenie alebo lov živočíchov v mokradiach.