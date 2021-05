Vláda odobrila používanie vakcíny Sputnik V na Slovensku

Bratislava 26. mája (TASR) - Ministerstvo zdravotníctva má do 7. júna umožniť očkovanie neregistrovanou vakcínou Sputnik V. Šéfovi rezortu Vladimírovi Lengvarskému (nominant OĽANO) to v stredu uložila vláda.



V súvislosti s očkovaním touto vakcínou má minister zdravotníctva vydať záväzné usmernenie, ktoré zabezpečí, že všetci občania, ktorým bola podaná vakcína Sputnik V, budú v prípade výskytu potenciálnych vedľajších účinkov okamžite lekárom manažovaní v súlade s odbornými odporúčaniami.



"Stále existuje nezanedbateľné množstvo občanov, ktorí deklarujú, že sa budú očkovať iba vakcínou Sputnik V," píše sa v schválenom materiáli.



Z výsledkov laboratórnych testov, ktoré sa ukončili 16. apríla, vyplýva, že vo všetkých ukončených parametroch kontrolovaná vakcína vyhovela špecifikáciám dokumentácie výrobcu. Dostupné sú údaje zo skúšok týkajúcich sa základných parametrov, ako sú vzhľad, čírosť a farba roztoku, počet viditeľných častíc, pH, využiteľný objem, sterilita, abnormálna toxicita a bakteriálne endotoxíny.



"Vyhovujúci výsledok v skúške špecifická aktivita potvrdil, že vakcína vyvoláva požadovanú imunitnú odpoveď. Vyhovujúca bola aj skúška na stanovenie celkového proteínu, zvyškového proteínu bunkových kultúr, identifikácie a špecifickej bezpečnosti," informuje materiál.



Šéf rezortu zdravotníctva sa v minulosti vyjadril, že by bol za európske riešenie, teda aby vakcína dostala povolenie od Európskej liekovej agentúry (EMA). Vníma však, že je aj skupina ľudí, ktorá preferuje iba túto vakcínu.



Cieľom rezortu zdravotníctva je zvýšiť percento zaočkovanosti. Problém, pre ktorý sa vakcína doteraz nevyužívala, bol najmä v nekompletnosti údajov z ruskej strany. O bezpečnosti vakcíny sa podľa ministra pochybovať nemusí.



Slovensko si objednalo dva milióny vakcín Sputnik V. Nákup vyvolal pnutie vo vládnej koalícii, ktoré vyústilo do rekonštrukcie kabinetu.